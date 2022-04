Gepard z dyszlem od Batyry

Batyra, polska firma produkująca maszyny uprawowe, zaprezentowała w Kielcach półzawieszaną bronę talerzową Gepard.

Jest to pierwsza maszyna półzawieszana w ofercie pochodzącej z woj. lubelskiego firmy Batyra. Jak podczas rozmowy podkreślał Tomasz Batyra, maszyna ma budowę modułową. Można na początku kupić ją w wersji zawieszanej i później dokupić - jeśli zajdzie taka potrzeba - dyszel oraz wózek jezdny. Jako ciekawostkę można podkreślić, że wózek jezdny brony występuje w dwóch wersjach. Można wybierać pomiędzy kołami zamontowanymi za wałem; lub pomiędzy talerzami a wałem. Maszyna może także pracować bez wału tylnego, wówczas ciężar brony spoczywa na szerokich kołach wózka transportowego.

Gepard jest produkowany w kilku wersjach, różniących się szerokością roboczą. Najwęższa z nich ma 4 m, natomiast najszersza 6 m. Pomiędzy poszczególnymi modelami szerokość zmienia się co 0,5 m. W bronie talerzowej każdy z segmentów wału jest przymocowany do ramy wału za pomocą zaledwie 8 śrub. Pozwala to na wymianę wału zależnie od warunków pracy, w jakich ma pracować maszyna. Rolnicy mogą wybierać z szerokiej oferty wałów oferowanych przez firmę Batyra. Jak zapewnia producent, każdy znajdzie wał odpowiedni dla swego gospodarstwa.

Talerze brony mają średnice 56 m, rozstaw pomiędzy osiami wynosi 90 cm, a każdy z talerzy jest zawieszony na płaskiej i szerokiej sprężynie o szerokości 10 cm i grubości 1,3 cm, co zapewnia pełne resorowanie talerza. Talerze są wyposażone w piasty bezobsługowe. Maszyna w standardzie ma ekrany boczne oraz może być wyposażona w hydrauliczną regulację głębokości.