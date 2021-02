Gieldarolna.pl - maszyny do uprawy bezorkowej

Zima to w gospodarstwach taki czas, kiedy rolnicy dużo myślą nad tym, co by tu jeszcze ulepszyć i jak poprawić organizację pracy. Jeśli myślicie nad zmianą technologii uprawy lub szukacie nowych rozwiązań to w obu przypadkach możecie zajrzeć na portal gieldarolna.pl

Wybraliśmy dla was kilka maszyn, które mogą okazać się przydatne w waszych gospodarstwach jeśli pracujecie lub zamierzacie pracować w technologii bezorkowej. Wybraliśmy zarówno maszyny małe jak i te całkiem duże.

Tego rodzaju brony są niezwykle popularne wśród polskich rolników. Maszyna ze zdjęcia to wyrób firmy Agro-Tom, model GTL SP,. Jego szerokość robocza to 3m i jest wyposażony w talerze o średnicy 62 cm z zabezpieczeniem sprężynowym. Cena maszyny to 45 000 zł netto i nie obejmuje ona widocznego na zdjęciu siewnika poplonów.

Tradycyjne brony z układem talerzy w kształcie litery X także nadają się do uprawy bezorkowej. Ta brona Cut XL 3,9 wyprodukowana przez polską Unię obrobi z pewnością jeszcze niejeden hektar. Właściciel wycenił ją na 14 000 nie podając jednak czy jest to cena netto czy brutto.

Agregaty produkowane przez szwedzką firmę Vaderstad cieszą się dużym uznaniem wśród rolników. Znaleziona przez nas maszyna to Cultus o szerokości 3 metrów wyposażony w redlice Break mix, które jeszcze lepiej spulchniają glebę. Jego cena to 65 000 zł netto.

Jeśli chcielibyście wysiewać w mulcz lub nawet bezpośrednio w ściernisko to zainteresuje was siewnik Great Plains NTA 2000 o szerokości 6 metrów. Ta maszyna została wyprodukowana w 2009 roku i z pewnością zasieje jeszcze nie jeden hektar. Jej cena to 83 000 zł netto.

Ciekawa maszyną jest Claydon Hybrid drill T4. W swoim krótkim życiu, bowiem maszyna opuściła fabrykę w roku 2019, siewnik zasiał zaledwie 50 ha. Maszyna jest objęta pełną gwarancją producenta, a aby poznać jej cenę należy skontaktować się ze sprzedającym.

