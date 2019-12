Głębosz w roli siewnika

Zwiększając głębokość uprawy, a także głębokość na jaką podajemy składniki pokarmowe umożliwiamy roślinom głębszy rozwój systemu korzeniowego oraz dostęp do tego, co jest kluczowym czynnikiem plonotwórczym, czyli wody. Firma He-va, stworzyła kombinację maszyny pracującej na głębokości nawet 60 cm z siewnikiem, łącząc najlepsze cechy obu maszyn.

W latach kiedy coraz częściej dotykają nas okresy suszy, a woda opadowa nie jest odpowiednio zagospodarowywana przez rolników, pojawia się problem, który staje się swego rodzaju reakcją łańcuchową. Opisywanym zjawiskiem jest wynoszenie składników pokarmowych ku powierzchni gleby. Dzieje się tak dlatego, że rośliny w trakcie wegetacji pobierają składniki pokarmowe i wbudowują je w swoją nadziemną biomasę. Po zbiorze resztki zawierające składniki pokarmowe, pozostają na powierzchni gleby i ulegają mineralizacji, gdzie oddają składniki pokarmowe do gleby. Problem w tym, że przy braku opadów, wyciągnięte z gleby składniki nie są wymywane w głąb gleby, a zatem zasobność głębszych warstw gleby staje się niższa, natomiast wzrasta w warstwach płytszych. Prowadzi to do sytuacji, w której rośliny wytwarzają płytki system korzeniowy, ponieważ optymalna zasobność jest już w pierwszych centymetrach gleby. W efekcie rośliny, nie są w stanie korzystać z wody dostępnej w głębszych warstwach gleby.

Problem ma szczególne znacznie w przypadku technologii bezorkowych, gdyż zależy nam aby resztki roślinne pozostawały na powierzchni gleby.

Technologia oferowana przez duńskiego producenta wpisuje się w myśl uprawy strip-till. Spośród pozostałych wyróżnia ją, prostota konstrukcji oraz głębokość pracy, która może wynosić nawet 60 cm. Maszyna może być wyposażona w aplikator nawozów, a zbiornik jest w stanie pomieści od 200-850 l granulatu. Dodatkowo istnieje możliwość wysiewu trucizny na ślimaki lub poplonów. Maszyna oferowana jest w szerokościach od 2 do 7 m, a rozstaw rzędów jest płynnie regulowany. Grządziel może być wyposażona w różnego typu dłuta w zależności od preferencji klienta. Maszyna posiada wał o średnicy 600 mm. W jednym przejeździe gleba jest głęboko spulchniana oraz aplikowane są nawozy mineralne, a także wysiewania jest roślina uprawna. Taki system umożliwia budowanie zasobności głębszych warstw gleby, lepszy rozwój systemu korzeniowego, co przekłada się na lepsze gospodarowanie wodą oraz glebą, którą dysponujemy.

Więcej informacji na temat maszyny można znaleźć na stronie internetowej producenta. Dla tych, którym nie straszne majsterkowanie, problemem nie powinno być zmodernizowanie posiadanych już w gospodarstwie maszyn.

Źródło: He-va.