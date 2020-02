Gotowi do siewu?

Wiosna to nie tylko czas rozsiewania nawozów azotowych, ale także czas siewu roślin jarych. Aby jednak dobrze posiać, trzeba mieć odpowiednio przygotowany sprzęt. Tak jak kierowca wyścigowy nie czeka z przetestowaniem samochodu do wielkiego wyścigu, tak również rolnik powinien przygotować i sprawdzić siewnik przed rozpoczęciem właściwych siewów, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Oto kilka wskazówek, w przygotowaniu siewnika po dłuższym przestoju:

- sprawdzić ciśnienie powietrza w kole napędowym. Czynnik ten wpływa na obwód koła, co bezpośrednio przekłada się na normę wysiewu. Niskie ciśnienie lub brak powietrza spowoduje, że koło będzie miało mniejszą średnicę, zatem mechanizm może pracować kilka procent szybciej zawyżając normę wysiewu lub też koło będzie miało nadmierny poślizg, co z kolei zaniży normę wysiewu;

- kontrola uszkodzeń powodowanych przez myszy. Mogą one uszkadzać siewniki mechaniczne, jak i te wyposażone w systemy elektroniczne. Szkodniki te często przegryzają przewody. Także elementy takie jak plastikowe wałki i kółka wysiewające, często bywają nadgryzane, przez szkodniki próbujące dostać się do skrzyni ładunkowej. W tym wypadku warto już przed dłuższą przerwą otworzyć szeroko wszystkie szczeliny, aby szkodniki te mogły swobodnie wejść i wyjść ze skrzyni ładunkowej, nie uszkadzając przy tym elementów utrudniających im dostęp. Dobrym pomysłem może, być też stosowanie rożnego rodzaju odstraszaczy. Ważne aby przed siewem dokładnie skontrolować czy w siewniku nie ma uszkodzeń spowodowanych przez gryzonie;

- stan kółek kopiujących. Ich zużycie może powodować zmianę głębokości siewu, mimo że nie dokonywaliśmy żadnych konfiguracji. Zdarza się, ze gumowy pierścień na obwodzie koła pęka, przez co powierzchnia koła zamiast kopiować i dogniatać powierzchnie gleby będzie wciskana w środek koła;

- sprawdzanie stanu łożysk, zarówno tych w redlinach talerzowych jak również na wałku wysiewających. O ile zatarcie łożyska w tarczy redlicy spowoduje, że jedynie pojedyncza redlica będzie pracować nieprawidłowo, to zatarcie łożyska ma wałku wysiewającym, może wpłynąć na zaburzenie normy wysiewu, bądź też przez nadmierny opór na uszkodzenie przedkładania napędowej siewnika;

- w przypadku siewników pneumatycznych istotna jest kontrola stanu uszczelek i układu pneumatycznego, gdyż jego rozszczelnienie może powodować zapychanie się układu podczas siewu oraz niedokładny siew;

- kontrola układu docisku redlic. Jest to układ, który pracuje non stop podczas siewu, zatem jest podatny na zużycie. Jego nieprawidłowe działanie spowoduje, że poszczególne rzędy nie będą wysiewane na tej samej głębokości, przez co wschody nie będą równomierne;

- wykonanie próby kręconej. Jest to najważniejszy krok poprzedzający siew, bądź też podczas zmiany materiału siewnego. Pozwoli to na weryfikacje ustawień siewnika oraz naniesienie niezbędnych poprawek.

Wykonanie tych kilku czynności pozwoli przystąpić do siewu w wyznaczonym terminie i zminimalizuje ryzyko awarii podczas siewu. W ostatnich latach termin siewu odgrywa dużą rolę, ze względu na zmienne warunki pogodowe oraz okresowe susze, zatem warto aby maksymalnie wykorzystać optymalny termin siewu, a nie tracić czas na naprawy. Przygotowanie jest szczególnie istotne, jeśli pracujemy w technologii bezorkowej, gdyż często pozostające w dużej ilości resztki na powierzchni gleby stwarzają trudne warunki do pracy siewnika i wykonania dokładnego siewu.

Źródło: FarmProgress.