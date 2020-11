Grawitacyjne mieszanie nasion poplonów

Jeśli siejecie rośliny poplonowe to z pewnością zauważyliście, że bardzo dużo czasu pochłania przygotowanie mieszanki nasion. Jak się okazuje, można ten proces uprościć.





Jak mieszacie swoje nasiona poplonowe? Łopatą na betonowej posadzce? W betoniarce ? W mieszalniku ? Czy macie inny sprawdzony sposób? Każdy z wyżej wymienionych rozwiązań, jeśli prowadzi do uzyskania pożądanej przez was mieszanki, jest dobry. Tymczasem we Francji mała firma Ticc ,mająca swą siedzibę w departamencie Eure et Loire, wpadła na pomysł i wykonała urządzenie do grawitacyjnego mieszania poplonów. Na co dzień firma zajmuje się obróbką stali i produkuje zbiorniki do transportu materiałów sypkich montowane na widłach paletowych.

CoverTicc to skrzynia o wymiarach 158 cm długości, 108 cm szerokości oraz 200 cm wysokości. Pusty zbiornik waży waży 302 kg. Łączna pojemność skrzyni wynosi 1080 litrów. Wewnątrz jest ona podzielona na 6 mniejszych skrzyń o pojemności 180 l każda. Każda z komór zakończona jest lejem wyposażonym w elastyczny przewód transportujący grawitacyjnie nasiona do leja zbiorczego. Tuż przed nim znajduje się kryza dozująca nasiona oraz zamknięcie. Producent dostarcza 7 różnych rodzajów kryz. Użytkownik musi wykonać kalibrację by zobaczyć ile nasion przepływa przez nią w danej jednostce czasu. Wszystko po to, by odmierzyć żądaną ilość nasion. Nasiona z poszczególnych zbiorników spadają do umieszczonego poniżej leja, gdzie mieszają się między sobą. Lej ten również jest wyposażony w zamknięcie. Po jego otwarciu nasiona grawitacyjnie spadają np. do zbiornika siewnika znajdującego się poniżej. Zbiornik posiada dwa profile, które umożliwiają manewrowanie nim za pomocą ładowacza czołowego lub ładowarki wyposażonej w widły paletowe. Oprócz mieszania nasion roślin poplonowych, przy wykorzystaniu zbiornika można także do mieszanki wprowadzać nawozy mineralne lub środki przeciw ślimakom.