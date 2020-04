Green Tillage - sposób na ochronę gleby i wiązanie azotu

Koncepcja Green Tillage opracowana została we Francji. Polega ona na wysiewie kukurydzy w stojące międzyplony, które chronią glebę przed erozją, wprowadzają materię organiczną i wiążą azot z powietrza. W tej metodzie, maszyny uprawowe i siewniki sterowane są GPS-em.

Koncepcja Green Tillage zakłada, że po zbiorach pszenicy wykonuje się powierzchowną uprawę gleby, aby zainicjować rozkład pozostałości. Ściernisko uprawiane jest na głębokość ok. 6–8 cm, co pozwala wymieszać słomę z glebą, stymuluje wschody nasion chwastów i samosiewów oraz pomaga w walce z gryzoniami.

Pod koniec lata wykonuje się redliny za pomocą kultywatora opracowanego we współpracy z firmą Horsch. Kultywator ma konstrukcję 2-belkową z zębami rozstawionymi w odstępach co 60 cm. Zęby pierwszego rzędu pracują na głębokości 20–25 cm - w śladach ich przejazdów wiosną będzie wysiewana kukurydza.Kolejne zęby pracują na głębokości 15 cm i tworzą grzbiet, dzięki przepływowi gleby po ich obu stronach.

Podczas zimy mróz działa strukturotwórczo na tak utworzone grzbiety i umożliwia dobre przygotowanie łoża siewnego. Wiosną grzbiet szybciej się nagrzewa i przesycha.

Nasiona międzyplonu (np. bobiku, facelii), umieszczane są na głębokości od około 8 do 10 cm (Horsch + Evo CS). Wysiew realizowany jest na co drugiej redlicy, więc rośliny międzyplonu rosną w ostępach, co 60 cm. Ze względu na dość łagodne warunki pogodowe Francji, międzyplon nie przemarza i pozostaje zielony, aż do wiosennego siewu kukurydzy.

Siew kukurydzy

Wysiew kukurydzy przeprowadza się w siewie bezpośrednim specjalnie przystosowanym do tego celu siewnikiem Horsch Maestro. Siewnik pozwala na połamanie i zgniecenie roślin międzyplonowych. Dalszy ich rozwój jest więc zahamowany, a powierzchnia gleby pokryta resztkami dłużej utrzymuje wilgoć. Kukurydza wysiewana jest w oczyszczone międzyrzędzia.

Głównym zadaniem międzyplonów - poza ochroną przed erozją i wprowadzeniem materii organicznej do gleby - jest wiązanie azotu z powietrza. Badania wykazały, że w zależności od masy zielonej międzyplon wiąże do 60 kg N/ha. Azot ten może być dalej wykorzystywany przez główną roślinę uprawną, tj. kukurydzę. W tej metodzie, dla prawidłowej uprawy międzyplonów i kukurydzy, zarówno maszyna uprawowe, jak i siewnik muszą być sterowane GPS-em.

Doświadczenia z systemem Green Tllage prowadzone na terenach południowej Francji. Ma ona cztery główne zalety:

- pewniejsze wschody, również w czasie suszy,

- ochrona gleby przed erozją, zarówno jesienią jak i na wiosną,

- wiązanie azotu z powietrza, który może być wykorzystywany przez główne rośliny uprawne,

- przestrzeń między rzędami międzyplonów, w którą wysiana jest kukurydza, jest wolna od resztek pożniwnych.