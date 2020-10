Grzyby na polu uprawnym – co to oznacza?

Jesienią grzyby można spotkać nie tylko w lasach. Niejednokrotnie pojawiają się one także na polach uprawnych. Czy grzyby kapeluszowe rosnące na polu to zły znak?

Co jakiś czas na internetowych forach rolniczych powraca pytanie: „co oznaczają grzyby rosnące na moim polu?”. Rolnicy martwią się, że może to być objaw np. zimujących na resztkach pożniwnych grzybów chorobotwórczych lub niskiej zasobności gleby w składniki pokarmowe. Na szczęście są to nieuzasadnione obawy i widok grzybów na polu lub łące powinien wywoływać jedynie zadowolenie.

Owocnik, czyli widziany przez nas kapelusz i trzon, jest nadziemnym wytworem grzybni, ukrytej w glebie. Zdecydowana większość masy grzybni znajduje się pod powierzchnią gleby i przeważnie są to organizmy pożyteczne oraz bardzo aktywne. Zajmują się rozkładem martwej materii organicznej i uwalnianiem składników pokarmowych dla roślin i nie wyrządzają szkody roślinom uprawnym. Niejednokrotnie grzyby wchodzą w związki symbiotyczne z korzeniami m.in. kukurydzy, roślin strączkowych, zbóż. Rośliny uprawne czerpią z tej współpracy liczne korzyści, gdyż mikoryza ułatwia pobieranie wody i składników mineralnych, zwiększa konkurencyjność względem chwastów, poprawia odporność na patogeny, jak również odporność na suszę. Mikoryza wpływa także korzystnie na właściwości gleby.

Grzyby wyjątkowo dobrze rozwijają się na żyznych i bogatych w resztki roślinne polach. W warunkach zwiększonej wilgotności oprócz podziemnej grzybni na powierzchni pola pojawiają się również owocniki. Na polach uprawnych i łąkach najczęściej pojawiają się pieczarki i kanie, a czasem nawet borowiki, koźlarze czy maślaki. Widok grzybów na polu to zatem powód do radości z trzech powodów. Po pierwsze, oznaczają one że gleba jest zdrowa i żyzna. Po drugie, grzyby bezustannie „pracują” nad rozkładem resztek roślinnych. Z tych dwóch pierwszych powodów grzyby kapeluszowe szczególnie często pojawiają się na polach nieoranych, które zwykle są żyzne i bogate w materię organiczną. Po trzecie natomiast, takie polne znalezisko to często znak, że na obiad będzie można przyrządzić coś pysznego! Należy jednak zachować szczególną ostrożność, bo na polach można spotkać także grzyby trujące.

Źródła: extension.unh.edu