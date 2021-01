He-Va z nowym wałem nożowym

Firmy produkujące maszyny rolnicze ciągle poszukują nowych rozwiązań by ich maszyny były coraz bardziej konkurencyjne na rynku. Nie inaczej jest w przypadku duńskiej firmy He-Va, która całkiem niedawno zaprezentowała nowy wał nożowy.

Top-Cutter to nowy wał nożowy z licznymi nowymi rozwiązaniami, dzięki którym zdobył jedną gwiazdkę w tegorocznej edycji Agromek Stars. Jest to maszyna o szerokości 3 metrów, która może pracować zarówno z przodu jak i z tyłu ciągnika. W obu przypadkach można ją agregować z innymi maszynami, które pracując samodzielnie nie mogłyby poradzić sobie z pracą na niezmulczowanym ściernisku samodzielnie. Maszyna może służyć do rozdrabniania ściernisk, rozdrabniania resztek po zbiorze kukurydzy na ziarno czy też do niszczenia poplonów.

Noże w wale rozdrabniającym Top-Cutter zostały wykonane ze stali Hardox i dodatkowo by poprawić ich jakość i efektywność pracy, naostrzone. Noże zostały zamontowane ukośnie do kierunku jazdy, co powoduje, że jeszcze lepiej rozdrabniają materiał znajdujący się na polu. Sześć noży znajdujących się w maszynie zostało zamontowanych na zamkniętym wale dzięki czemu mokra i wilgotna gleba nie może osadzać się w jego środku. Noże składają się z modułów mających długość 1,5 metra. Dzięki temu w razie awarii nie trzeba wymieniać całego noża. Ostrza są montowane do wału na szerokich wspornikach co powoduje wydłużenie ich żywotności. Kompletny wał nożowy jest zawieszone na ramie maszyny na dwóch ramionach. Pomiędzy nimi, a ramą główną znajdują się gumowe zabezpieczenia, które chronią cały układ przed uszkodzeniem w czasie pracy.

