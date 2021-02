Horizon, nowa marka siewników na polskim rynku

Na polskim rynku zadebiutowała nowa marka Horizon Agriculture. Jej oficjalnym przedstawicielem w Polsce jest firma Agrihandler. Chcemy wam przybliżyć flagowy produkt Horizon Agriculture siewnik DSX drill.

Firma Horizon Agriculture pochodzi z Wielkiej Brytanii. Obecnie ma w swojej ofercie siewnik do siewu punktowego, system aplikacji płynnego nawozu oraz siewnik do siewu bezpośredniego i w mulcz, który chcemy przedstawić bliżej.

O historii firmy Horizon Agriculture i jej polskim dilerze możecie dowiedzieć się więcej klikając tutaj.

Sercem każdego siewnika jest redlica, a w przypadku siewnika Horison DSX drill swoje korzenie ma ona w Australii. Konstruktor siewnika DSX George Sly jeszcze w ramach pracy w firmie Sly France poszukiwał redlicy talerzowej do siewu bezpośredniego, która sprawdziła by się w warunkach europejskich. Jego wybór padł na redlicę australijskiej firmy Boss, która jest pionierem jeśli chodzi o technologię siewu bezpośredniego. W ramach współpracy powstał siewnik Sly Boss, kiedy w wyniku zmian struktury własnościowej George Sly założył własną firmę postanowił ulepszyć najlepszą redlicę na świecie i skonstruować własny siewnik. Tak właśnie powstał siewnik Horizon DSX drill.

Małe zapotrzebowanie na moc

Jednotalerzowa redlica zastosowana w siewniku HSX pracuje pod małym kątem w stosunku do powierzchni gleby. Taka konstrukcja powoduje, że nacina ona glebę z boku. Dzięki temu redlica nie potrzebuje dużego nacisku by zagłębić się w glebę, a jej konstrukcja nie powoduje zgęszczania gleby w obrębie nasion. Pozytywnym skutkiem stosowania takich redlic jest niskie zapotrzebowanie na moc ciągnika. Jak podaje producent do pracy z siewnikiem o szerokości 6 m wystarczy ciągnik o mocy 140-170 KM, przy czym wyższa moc jest potrzebna podczas pracy w terenie pofałdowanym. Każda redlica jest przymocowana do ramy siewnika za pomocą równoległoboku, który gwarantuje dobre kopiowanie terenu. Każda redlica jest wyposażona w siłownik hydrauliczny, który dociska ją do gleby. Nacisk można regulować dla każdej redlicy indywidualnie z kabiny ciągnika. Przed każdą redlicą można także umieścić gwiazdkę oczyszczającą rząd siewny z resztek organicznych. Tarcze oraz koła dociskowe redlicy są wyposażone w skrobaki oczyszczające te elementy podczas pracy na glebach klejących się.

Nasiona są odkładane w bruzdę siewną, która nie odwraca gleby w związku z tym łatwo ją zamknąć. Redlica odkładająca nasiona znajduje się pod talerzem, a przed nią znajduje się tzw. hamulec powietrzny, który usuwa powietrze z przewodów nasiennych, dzięki czemu nasiona nie są wydmuchiwane z bruzdy siewnej.

Sama konstrukcja redlicy odkładającej nasiona została zmodyfikowana, a jej wymiana jest możliwa bez zdejmowania tarczy redlicy. Wystarczy odkręcić zaledwie trzy śruby. W siewniku dostępne są cztery rozstawy rzędów wynoszące odpowiednio 16,7; 18,75; 20 i 25 cm. Ilość redlic zamontowanych na maszynie zależy od rozstawu rzędów.

Koła zamykające

DSX jest wyposażony w dwa koła. pierwsze z nich umiejscowione tuż obok talerza redlicy ma za zadanie kontrolę głębokości siewu. Natomiast drugie umieszczone za redlicą odpowiada za zamykanie bruzdy siewnej. Ponieważ gleba jest tylko nacięta z boku, a cały ciężar siewnika można przenieść na koła zamykające to swoją pracę wykonują one bardzo skutecznie. Aby osiągnąć jak najlepszy efekt można zmienić kąt nachylenia koła zamykającego, a tym samym zmienić agresywność jego pracy. Konstruktorzy siewnika przewidzieli kilka rodzajów kół zamykających, które dobiera się w zależności od rodzaju gleby na której ma pracować siewnik.

Zbiornik siewnika jest ciśnieniowy i ma pojemność 4600 litrów i może być podzielony na dwie lub trzy komory. W przypadku zbiornika podwójnego jest on podzielony w stosunku 50:50. Natomiast w przypadku zbiornika trójkomorowego proporcje wynoszą 60:10:30. Produkty dozowane z poszczególnych zbiorników mogą zasilać tylko jeden z rzędów redlic lub też mieszać się i zasilać obydwa z nich w jednym momencie. Same dozowniki mogą dozować wszystkie rodzaje nasion niezależnie od ich wielkości. Sterowanie siewnikiem może odbywać się poprzez system RDS Isocan lub poprzez Isobus. Koła jezdne siewnika w wyposażeniu standardowym mają rozmiar 710/50 ale w opcji można zamontować opony 850/50. Siewniki są obecnie produkowane w szerokościach roboczych wynoszących 3, 4 oraz 6 i 8 metrów.

Siewniki do siewu bezpośredniego znajdziecie na www.gieldarolna.pl