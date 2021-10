Horizon pozwala siać prosto w ściernisko

Siew bezpośredni nie jest w Polsce zbyt popularny, mimo to na naszym rynku są już obecne maszyny do tego typu siewu. Jedną z nich jest siewnik Horizon, który można było zobaczyć na targach Agro Show 2021.

Na Agro Show, przy jednym ze stoisk wzrok rolników przyciągała maszyna niezbyt często widywana na polskich polach - szary siewnik z ogromnymi kołami na osi jezdnej. To siewnik do siewu bezpośredniego, Horizon DSX, maszyna o szerokości sześciu metrów, wyposażona w dwie komory. W opcji można ją wyposażyć także w trzecią komorę. Siewnik pracuje w systemie nadciśnieniowym, ponieważ wtedy wg. producenta wysiew nasion jest najbardziej równomierny. Aparaty wysiewające są seryjnie przygotowane do dozowania nawozów. Ciekawostką jest fakt, że materiał z każdej z komór można wysiewać w pierwszym lub drugim rzędzie redlic lub też mieszać go pomiędzy redlicami. Głowica rozdzielająca umożliwia także zamykanie poszczególnych redlic, czy to ręcznie, czy też poprzez komputer sterowany GPS-em.

Redlica jednotalerzowa

Siewnik jest wyposażony w redlicę jednotalerzową, ustawioną w taki sposób, by jak najmniej nacinać glebę. Tuż obok redlicy znajduje się koło kopiujące. Takie rozwiązanie pozwala na dokładne utrzymywanie głębokości podczas siewu. Maksymalny nacisk redlicy na glebę można wynosić 250 kg na redlicę. Przed redlicą znajduje się talerz odgarniający, który ma za zadanie oczyścić pas, w którym pracuje redlica. Za redlicą natomiast znajduje się koło dogniatające. Oba elementy można regulować pneumatycznie, po to, by zawsze pracowały z odpowiednią siłą.,

Posłuchajcie jak o tej maszynie opowiada Mikołaj Graczyk, dyrektor sprzedaży na Europę w firmie Horizon.