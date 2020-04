Horsch Avatar z nowymi rozwiązaniami

Po trzech latach badań Horsch zmodernizował regulację nacisku redlicy i głębokości w siewnikach Avatar.

Głębokość siewu i nacisk redlicy to dwie ważne funkcje, które muszą być pod pełną kontrolą podczas siewu. Ich ustawienie trzeba jednak regulować w zależności od warunków w jakich odbywa się siew oraz od rodzaju gleby na której jest on wykonywany.

Automatyczny docisk redlic

Nowy automatyczny sterowany elektrycznie docisk redlicy wysiewającej zastosowany przez Horscha w siewnikach Avatar, umożliwia ustawienie siły nacisku z kabiny ciągnika. Operator musi jedynie ustawić nacisk redlicy dla wymaganej przez siebie jakości siewu. Potem naciskiem redlicy steruje komputer, który utrzymuje stałą jakość siewu niezależnie od warunków glebowych. Jak mówi Rémi Bohy, menedżera produktu ds. Siewu w Horsch France - "Konieczny jest odpowiedni nacisk, aby utrzymać regularną głębokość, a zatem równomierny wzrost. Nadmierny nacisk, szczególnie w mokrych warunkach, ma tendencję do zagęszczania krawędzi bruzdy siewnej. Zjawisko to spowalnia rozwój roślin, ogranicza zamykanie bruzdy i zagraża kiełkowaniu."

Beznarządziowa zmiana głębokości siewu

Ponieważ rolnicy mają coraz bardziej zróżnicowane i dłuższe płodozmiany, powoduje to konieczność częstych zmian głębokości. Do tej pory regulacja głębokości siewu wymagała odkręcenia śruby co wymagało użycia klucza i nadmiernie komplikowało cały proces regulacji. Po trzech latach testów Horsch wprowadził dźwignię, dzięki której zmiana głębokości siewy odbywa się beznarzędziowo przy użyciu specjalnej dźwigni. Dzięki czemu czas potrzebny na ustawienie głębokości siewu we wszystkich redlicach siewnika Horsch Avatar 6 SD wynosi zaledwie 2 minuty.