Horsch Cultro 12 TC w akcji

Firma Horsch od jakiegoś czasu wprowadza do swojej oferty maszyny do mechanicznego zwalczania chwastów. Jedną z nich jest agregat Cultro, który doskonale nadaje się do płytkiej uprawy i niszczenia samosiewów. W Polsce właśnie trwa Demo Tour pokazujący jego możliwości.

Maszyny z rodziny Cultro po raz pierwszy zostały zaprezentowane na targach Agritechnica 2019. Agregaty te zostały zbudowane z myślą o niszczeniu poplonów, międzyplonów, rozdrabniania ściernik po kukurydzy oraz bardzo płytkiej uprawy ściernisk po rzepaku i niszczenia samosiewów.

W ofercie firmy Horsch dostępne są dwa modele: Cultro 3 TC o szerokości roboczej 3 m oraz Cultro 12 TC o szerokości 12 m. Mniejszy model to maszyna zawieszana z możliwością pracy na przednim lub tylnym TUZ ciągnika większa to narzędzie przyczepiane.

W obu przypadkach sercem maszyny jest podwójny wał nożowy o sześciu ukośnie ułożonych ostrzach i średnicy wału wynoszącej 30 cm. Ostrza w wałach montowane są przeciwbieżnie przez co tworzą krzyżowy ślad roboczy.

W agregacie Cultro 3 TC istnieje możliwość zamontowania wałów RollFlex lub wał RollPack, ale tylko gdy maszyna będzie pracować za ciągnikiem. W wersji do pracy z przodu agregat jest seryjnie wyposażony w osłonę przeciw wyrzucaniu kamieni. Natomiast w wersji przyczepianej można za wałami rozdrabniającymi zamontować wał RollFlex lub też trzyrzędowe zgrzebło.

Natomiast z przodu maszyny istnieje możliwość montażu włóki. W obu przypadkach istnieje także możliwość dodatkowego dociążenia maszyny.

Jeden z pokazów odbył się 27 października br. w miejscowości Ogardy. k. Strzelc Krajeńskich. Maszyna pokazowa Cultro 12 TC pracowała na ściernisku po kukurydzy na ziarno z dużą ilością resztek pożniwnych pozostawionych na powierzchni gleby. Dwa rzędy wałów nożowych oraz trzyrzędowe zgrzebło doskonale poradziło sobie z kukurydzianymi resztkami zarówno poprzez ich rozdrobnienie jak i zgniecenie pociętych łodyg.

Dzięki temu zabiegowi zostały zniszczone miejsca zimowania omacnicy prosowianki, szkodnika, który wyrządza znaczne szkody w uprawach kukurydzy. Podczas pokazów maszyna współpracowała z ciągnikiem Massey Ferguson 8690 o mocy ponad 300 KM. Zestaw pracował z prędkością 17km/h co w połączeniu z szerokością maszyny wynoszącą 12 m pozwoliło na uzyskanie dużej wydajności pracy.