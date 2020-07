Horsch Focus w końcu dostępny w wersji 3 metrowej

Jeden ze sztandarowych produktów firmy Horsch agregat Focus będzie dostępny w wersji o szerokości trzech metrów.

Agregat do uprawy pasowej Focus szturmem zdobył popularność wśród polskich rolników. Nie ma się czemu dziwić, gdyż umożliwia wykonanie trzech operacji w jednym przejeździe. Jednocześnie można bowiem głęboko spulchniać glebę do 30 cm, aplikować wgłębnie lub powierzchniowo nawóz mineralny oraz wysiewać nasiona rzepaku lub zbóż. Jednak do tej pory, na co narzekało wielu rolników, agregat ten nie był dostępny w wersji o szerokości trzech metrów. Ale już w tym roku się to zmieni - bowiem, mury fabryki w Schwandorfie opuściły już wersje maszyny o szerokości trzech metrów. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że również w Polsce będą prowadzone pokazy polowe maszyny w tej wersji.

Główną zmianą w maszynie będzie właśnie szerokość robocza wynosząca trzy metry i co się z tym wiąże sztywna rama. Maszyna jest wyposażona w 10 zębów roboczych, więc gleba będzie spulchniana co 30 cm. Zęby robocze można będzie wyposażyć w nakładki LD o szerokości 4 cm i niskim stopniu wyciągania gleby. Jeśli ich efekt pracy będzie zbyt agresywny można również założyć nakładki ULD. Ich kształt powoduje, że spulchniają one glebę bez wyciągania grud z głębi na powierzchnię. Agregat posiada trzy zbiorniki na wysiewany materiał. Główny - dwukomorowy - wykonany z metalu o pojemności 5000 l (jedna komora 3000 l i druga 2000 l), będzie można z niej dozować jeden lub dwa rodzaje nawozu mineralnego w przypadku siewu rzepaku lub nawóz i nasiona zbóż. Na maszynie znajduje się także trzeci zbiornik o pojemności 400 l, z którego można wysiewać rzepak lub mikrogranulat. Za każdą łapą znajduje się opracowane przez firmę Horsch koło wyrównujące. Maszyna spoczywa na oponowym wale dogniatająco- transportowym, za którym znajduje się szyna wysiewająca. W przypadku rzepaku redlice są rozmieszczone co 30 cm (każda redlica idzie za łapą spulchniającą) lub co 15 cm dla zbóż (redlica idzie pomiędzy łapami spulchniającymi). Możliwe będzie także zastosowanie redlic zębowych Turbo Edge, które radzą sobie z odkładaniem nasion na polach z dużą ilością resztek pożniwnych. Jak przewiduje producent agregatu, do pracy z Focusem 3 TD będzie niezbędny ciągnik o mocy około 250 KM - ostatecznie wszystko zależy od rodzaju gleby i ukształtowania terenu, w którym ma pracować maszyna.