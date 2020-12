Horsch nie żartuje

Joker w bezpośrednim tłumaczeniu z angielskiego to żartowniś, ale brona talerzowa o tej nazwie nie ma z żartami nic wspólnego. To maszyna stworzona do ciężkiej pracy na polach rolników.

To już kolejna wersja popularnej wśród rolników krótkiej brony talerzowej Joker. Nowa seria bron Joker RT została zaprezentowana przez firmę Horsch pod koniec roku 2019. Może być maszyną przyczepianą lub półzawieszaną wszystko zależy od tego, jaki rodzaj zaczepu wybierzemy. Seria RT składa się z pięciu model oznaczonych symbolami 5RT; 6RT; 8RT; 10RT i 12RT. Cyfra w oznaczeniu modelu informuje użytkownika o szerokości roboczej maszyny (no tak prawie, bo zawsze dodanej szerokości trzeba dodać 15 cm). Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na moc to wynosi ono dla najmniejszego modelu około 150 KM natomiast dla największego tych koni potrzeba minimalnie 360. Nowe brony talerzowe Joker RT doskonale nadają się do niszczenia poplonów, zrywania ścierniska (nawet tych z dużą ilością resztek pożniwnych), czy mieszania nawozów naturalnych z glebą.

W wszystkich modelach Jokera RT oś transportowa maszyny znajduje się za wałem. Dzięki czemu zmniejsza się odległość pomiędzy talerzami, a wałem co poprawia kruszenie brył co jest szczególnie ważne podczas uprawy przedsiewnej. Z przodu brony są wyposażone w pojedyncze lub podwójne koła podporowe o rozmiarze 400/60-15,5. Podczas pracy głębokość maszyny jest utrzymywana na wałach i przednich kołach podporowych. Jeśli chodzi o wały to w modelach od 5 i 6 RT są dostępne następujące rodzaje wałów: strunowy; podwójny RollPack, pojedynczy i podwójny RingFlex; SteelDisc oraz RollFlex. W modelu 8RT jest dostępny wał SteelDisc natomiast w modelu 10 i 12 RT tylko i wyłącznie podwójny RollFlex.

Wyposażenie dodatkowe

Dla modeli 5-8 RT dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe wał nożowy, który ma za zadanie dodatkowo rozdrobnić poplon czy tez resztki pożniwne przed ich wymieszaniem z glebą. Ma on średnicę 30 cm i 6 ostrzy co zapewnia mu dużą prędkość obrotową. Dla gospodarstw pracujących w systemie orkowym dostępna jest włóka Crossbar która ma za zadanie wyrównać powierzchnię gleby i podczas pracy po orce lub przed siewem. Dostępny jest także siewnik poplonów MiniDrill, który można zamontować na bronie by jednocześnie uprawiać i wysiewać poplony.

Jeszcze lepsze ułożyskowanie

Horsch znany jest z tego, że sam produkuje ułożyskowanie, na którym obracają się talerze. W nowej bronie została zastosowana nowa wersja ułożyskowania oparta na nowych wyposażonych w podwójne łożyska stożkowe piastach. Dzięki takiemu rozwiązaniu cała piasta jest dużo bardziej wytrzymała. Zastosowane zostały także pięciokrotne uszczelniacze łożysk przed kurzem. Nowy Joker RT jest wyposażony w karbowane talerze o średnicy 52 cm montowane po dwa do jednego ramienia utrzymującego je na maszynie. Tradycyjnie, ramię jest zabezpieczone przez przeciążeniem za pomocą gum umieszczonych pomiędzy obudową ramienia, a ramą do której zostały przykręcone.