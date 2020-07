Horsch prezentuje klip z tajemniczą nową maszyną

Horsch opublikował na Instagramie krótkie wideo, w którym pokazuje kontury nowej maszyny. Nie wydano jeszcze oficjalnego potwierdzenia, ale wszystko wskazuje na to, że firma pracuje nad nowym samojezdnym opryskiwaczem.

Krótki, klip, który można zobaczyć w mediach społecznościowych, przedstawia zacieniony zarys samobieżnego opryskiwacza polowego. W kolejnych klatkach ukazuje się napis: Horsch Leeb 6.300 - zatem wszystko wskazuje na to, że będzie to nowa odsłona opryskiwaczy zaliczanych do klasy premium. W klipie widzimy pojedyncze koła z siłownikami hydraulicznymi, a uwaga umieszczona na stronie: "Gdy kukurydza i słoneczniki wymagają dużego prześwitu ..." wskazują, że będzie to rozwiązanie z hydraulicznym podwoziem teleskopowym. Wideo pokazuje również czujnik z napisem Raven, a więc zainstalowano tu prawdopodobnie technologię sterowania amerykańskiego producenta.

Horsch nie wydał jeszcze oficjalnej informacji o nowej maszynie, ale w mediach społecznościowych widnieje napis, że właśnie narodziła się nowa maszyna, a więcej szczegółów pojawi się już wkrótce!