Inna koncepcja siewnika

W Europie wśród rolników stosujących w swoich gospodarstwach uprawę bezorkową przybywa zwolenników siewu bezpośredniego. Jednak cena większości siewników do tego typu siewu przekracza możliwości małych i średnich gospodarstw.

Francuski producent maszyn rolniczych Bonnel postanowił skonstruować prosty siewnik przeznaczony do siewu bezpośredniego. Za bazę konstrukcji posłużył kultywator MC o szerokości roboczej 3 m. Odstęp pomiędzy poszczególnymi rzędami zębów roboczych w maszynie wynosi 75 cm. Aby kultywator mógł spełniać rolę siewnika poddano go niezbędnym przeróbkom. Z maszyny został zdemontowany wał dogniatający, który został zastąpiony zgrzebłem zagarniającym. Zęby sprężyste zostały zastąpione sztywnymi, z prześwitem pod ramą wynoszącym około 70 cm. Zastosowano 15 zębów, co daje rozstaw rzędów wynoszący 20 cm. W przedniej i tylnej części kultywatora zastosowano po dwa koła kopiujące, co pozwala precyzyjnie ustalić głębokość siewu. Pochylenie zębów można regulować w ich uchwytach, można również zostawić oryginalne zęby sprężyste. Na łapach można zastosować różne rodzaje redlic wysiewających od wąskich po takie, które podcinają glebę na całej szerokości roboczej.

Do dozowania nasion użyto zbiornika z siewnika nabudowanego Sulky Tramline CE o pojemności podstawowej 550 l. Napęd siewnika jest realizowany oryginalnym kołem ostrogowym, znajdującym się z boku kultywatora. Transport nasion do redlic odbywa się grawitacyjnie przy użyciu elastycznych węży. Samo dozowanie nasion jest realizowane poprzez ujście przewodu nasiennego umieszczone za każdą z łap siewnika. Siewnik doskonale radzi sobie zarówno podczas siewu na polach z dużą ilością resztek pożniwnych jak i na polach pokrytych zielonym mulczem w, który może wysiewać nasiona bezpośrednio. Sprawdza się także przy podsiewie pastwisk i łąk, oczywiście po wyposażeniu go w wąskie redlice otwierające. Jest przy tym także lekki (producent nie podał jednak dokładnej wagi) oraz nie wymaga ciągnika o dużej mocy, gdyż do pracy wystarcza ciągnik o mocy około 120 KM.