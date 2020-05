Intensywne prace w Centrum Badawczo-Rozwojowym Agro-Land

Głównym zadaniem Centrum Badawczo-Rozwojowego, należącego do firmy AgroLand, są kompleksowe badania nad uprawą pasową oraz szukanie innowacji, które pomogą zrewolucjonizować polskie rolnictwo.

Centrum Badawczo-Rozwojowe ( CBR) mające swoją siedzibę w Śmielinie zostało otwarte zaledwie pięć miesięcy temu. Od początku jego twórcy zapowiadali, że będą w nim prowadzone intensywne badania nad uprawą pasową oraz innowacyjnymi produktami, które mają przyczynić się do rozwoju polskiego rolnictwa. Prace w CBR prowadzone są w trzech obszarach. Laboratoria konstruktorskie zajmują się badaniem maszyn Mzuri zarówno pod względem mechanicznym jak i przystosowaniem ich do różnych warunków środowiskowych w jakich przyjdzie im pracować. Kolejny zakres działania CBR to prace nad poprawą żyzności gleby oraz badania nad technologią i różnymi metodami uprawy roślin. Prace te mają na celu jak najlepsze dostosowanie się rolnictwa do zmieniających się warunków klimatycznych. Prowadzone prace skupiają się na opracowaniu metod pozwalających na zachowanie jak największej ilości wody w glebie oraz jak najniższej emisji CO2 do atmosfery. W laboratoriach eksperci opracowują nowe składy i formuły mikrogranulatów nawozowych oraz określają efekty ich zastosowania w różnych uprawach rolniczych.

Aktualnie prowadzone są również badania nad preparatami bakteriobójczymi, przeznaczonymi do odkażania zarówno pomieszczeń inwentarskich, jak i miejsc użyteczności publicznej czy też mieszkalnych.

Jak mówi Marek Różniak, twórca Centrum Badawczo-Rozwojowego - Polskie rolnictwo od lat zmaga się z wieloma problemami, m.in. ze zmieniającym się klimatem, którego efektem są coraz to częstsze okresy posuszne. Centrum Badawczo-Rozwojowe jest stosunkowo młodym, a zarazem najnowocześniejszym ośrodkiem badawczym w Polsce, jak i poza granicami naszego kraju. Od daty jego otwarcia minęło zaledwie pół roku, ale wykonywane tam prace badawcze idą pełną parą. Otwierając Centrum Badawczo-Rozwojowe, chciałem stworzyć w przeciągu trzech lat rozwiązania, które zrewolucjonizują branżę rolniczą oraz pozwolą na redukcję nakładów energii i emisji CO2 do atmosfery, a dodatkowo zminimalizują negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. Okres wegetacyjny roślin nie trwa w nieskończoność, dlatego zależy nam na zrobieniu i zebraniu jak największej ilości badań i pomiarów z upraw, a często jest to uzależnione warunkami atmosferycznymi. Od momentu otwarcia pracujemy nad nową konstrukcją siewników oraz przeprowadzamy testy nad agregatami do uprawy pasowej firmy Mzuri. Dodatkowo nasi eksperci zajmują się udoskonalaniem nawozów dolistnych marki Agrami, ale również pracujemy nad preparatami bakteriobójczymi, wirusobójczymi do dezynfekcji zarówno dla ludzi, jak i pomieszczeń, np. szpitalnych oraz pomieszczeń dla zwierząt.