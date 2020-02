Jak się przygotować do usługi uprawy pasowej?

Zapytaliśmy usługodawców, jak przygotować pole do przejazdu agregatu do uprawy pasowej i jakich błędów unikać, by zapewnić jak najlepszy efekt siewu w systemie strip-till, płynną pracę maszyn i niezakłócony rozwój roślin.

Jeżeli planujemy zamówienie usługi uprawy pasowej, najlepiej jest podjąć odpowiednie kroki już w momencie zbioru przedplonu. Dla płynnej pracy agregatów do uprawy pasowej duże znaczenie ma staranne rozdrobnienie i równomierne rozprowadzenie resztek pożniwnych na powierzchni pola. Usługodawcy podkreślają, iż bardzo dobre efekty dają kombajny wyposażone w rozrzutnik plew.

Przed wykonaniem usługi należy powiadomić osobę ją wykonującą o historii stosowania środków ochrony roślin na danym polu. W strip-tillu, tak jak w innych bezorkowych systemach uprawy, następstwo pestycydów ma szczególne znaczenie. W pewnych sytuacjach substancje czynne środków mogą wykazywać szkodliwe działanie na roślinę następczą, wówczas siew zaplanowanego gatunku – mówiąc potocznie – nie będzie miał sensu.

W przypadku dużej presji ze strony chwastów, ściernisko można potraktować herbicydem totalnym. Wszyscy usługodawcy byli zgodni, iż przygotowanie pola do uprawy pasowej powinno być minimalne i zalecali jednokrotną płytką uprawę broną talerzową na krótko przed terminem wykonania usługi. Nasi rozmówcy nie polecają natomiast głębokiego talerzowania ani gruberowania przed siewem. Zbyt głęboka uprawa przed wjazdem agregatu do uprawy pasowej na pole nie daje dobrych efektów - utrudnia pracę maszyn i może mieć negatywny wpływ na późniejszy rozwój roślin. Usługodawcy nie polecają także siewu „za wszelką cenę” w zbyt wilgotną i zimną glebę – w takich warunkach lepiej jest przesunąć termin zamówionej usługi.