Jak zacząć uprawiać bezorkowo na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie OnLine

Pan Michał Wagner to kolejny uczestnik sesji Bez Pługa, organizowanej w ramach Narodowych Wyzwań w Rolnictwie online. Rolnik weźmie udział w rozmowie, podczas której postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak zacząć uprawiać bezorkowo.





Pan Michał gospodaruje w miejscowości Lubotyń Kolonia w woj. mazowieckim. Nowe technologie uprawy roli wprowadził ok. 6 lat temu, ponieważ chciał poprawić stan swoich gleb. Pierwsze próby zaczął od dość intensywnej uprawy całopowierzchniowej, przy użyciu grubera i talerzówki. Pracuje na dość lekkich glebach, więc mieszanie gleby prowadziło do jej nadmiernego rozpylenia, dlatego już po jednym sezonie przeszedł na uprawę pasową z głębokim podawaniem nawozów. Ten system realizuje do chwili obecnej w gospodarstwie.

- Dzięki temu międzyrzędzia są nieporuszane i następuje poprawa życia biologicznego. Zaoszczędziliśmy czas, który jest niezbędny na wykonanie wszystkich zabiegów i przygotowanie łoża siewnego. Teraz nie mam problemów z dotrzymaniem terminów agrotechnicznych – podkreśla rolnik.

Od początku pan Michał uprawia glebę maszynami własnej konstrukcji - zbudował już cztery maszyny do uprawy pasowej, obecnie pracuje dwoma. Jak mówi, jego system uprawy to „kombinowany strip-till”, bo uprawa pasowa wspomagana jest płytką uprawą z pomocą talerzówki. Wynika to z faktu, że w gospodarstwie hodowane jest bydło, które dostarcza cennych nawozów odzwierzęcych i które rolnik miesza z glebą na głębokość 5-6 cm.

Rolnik podkreśla, że w dużej mierze sukces uprawy bezorkowej zależy od samej gleby i jej stanu.

- Żeby zacząć wprowadzać uproszczenia w uprawie w pierwszej kolejności musimy zadbać o strukturę gleby. Na swoich polach wysiewam mieszanki szybkorosnących gatunków międzyplonowych, dzięki czemu zacieniają one glebę i ograniczają erozję gleby. Dodatkowo są one konkurencją dla chwastów i redukują ich pojawianie się na polu – mówi pan Michał.

Na pytanie, na co zwrócić uwagę przechodząc na uprawę bezorkową rolnik mówi, że trzeba obserwować swoje pola i przyglądać się, jak reagują na zabiegi. Zachęca, żeby odwiedzać swoich sąsiadów, którzy uprawiają glebę bez jej odwracania, rozmawiali z nimi i wymieniali z nimi wiedzę i doświadczenia, pytać, żeby samemu unikać błędów.

- Oczywiście nie ma jednego „przepisu” na uprawę bezorkową, dlatego trzeba obserwować swoje pola, być elastycznym, mieć otwartą głowę, dzięki czemu łatwiej będzie dopasować system uprawy do swoich warunków – podsumował pan Michał.

Na rozmowę z Michałem Wagneren zapraszamy w czwartek, 29.10.2020, godz. 9.00 – 9.30. Rolnik będzie jednym z ekspertów, biorących udział w panelu np. „Jak zacząć uprawiać bezorkowo?".

Zachęcamy Was do zadawania pytań do panelu - możecie je zgłaszać, klikając "Zadaj pytanie" w zakładce agenda.

Zapraszamy do przeczytania artykułu "Kukurydza i soja - dwa bratanki, w którym opisujemy doświadczenia pana Michała, z uprawy kukurydzy w towarzystwie soi.

O Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie OnLine

Wszystkie wykłady, debaty i rozmowy najnowszej edycji NWwR będą mogli Państwo śledzić na żywo w serwisie farmer.pl oraz bezpluga.pl. Dzięki rejestracji, każdy uczestnik otrzyma Pakiet Online, który obejmuje: dostęp do transmisji live wydarzenia Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine (28-29 października 2020 r.), dostęp do czatu z możliwością komentowania (28-29 października 2020 r.), dostęp do rozszerzonej wersji komunikatora (wysyłanie i otrzymywanie wiadomości od uczestników wydarzenia).

Rejestracja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie