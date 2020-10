Jak zbudować prostą i tanią maszynę do uprawy bezorkowej? Dowiecie się podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie OnLine

Utarło się przekonanie, że uprawa bezorkowa nie nadaje się na małe gospodarstwa, gdyż wymaga ciągników dużej mocy oraz drogich maszyn. Podczas sesji "Bez Pługa", o tym jak skonstruować prostą i tanią maszynę do uprawy bezorkowej, opowie Pan Andrzej Suszek rolnik i konstruktor w jednej osobie.

Zapewne wielu rolników zdaje sobie sprawę, że własnoręczna budowa maszyny do uprawy gleby to nie lada wyzwanie. Już na etapie pomysłu pojawia się dużo pytań i wątpliwości, jak połączyć poszczególne elementy, by wszystko spięte w całość działało poprawnie podczas pracy na polu. Jest to tym większe wyzwanie, gdy uzmysłowimy sobie, że niektóre czynności możemy wykonać tylko raz w danym sezonie wegetacyjnym - tu nie ma miejsca na pomyłki.

O tym jakie problemy napotkał podczas budowy swojej maszyny do uprawy bezorkowej opowie Pan Andrzej Suszek, rolnik gospodarujący w miejscowości Stryjno Pierwsze w woj. lubelskim. Rolnik gospodaruje na dobrych lecz trudnych w uprawie glebach ilastych i lessowych, a jego gospodarstwo ma powierzchnię 20 ha. Na swoich polach rolnik uprawia pszenicę ozimą, buraki cukrowe oraz rzepak ozimy. Osiągane plony to około 8 t/ha pszenicy, ponad 80 t buraków cukrowych oraz ponad 4 t/ha rzepaku ozimego. Jak mówi rolnik, kiedy rozpoczynał swoją przygodę z uprawą bezorkową głównym koniem pociągowym na gospodarstwie był MTZ- 82 o mocy ok. 80 KM. Pierwsza maszyna do uprawy bezorkowej miała około 2,5 m szerokości, ale jak mówi rolnik i tak była szersza od pługa, z którym mógł współpracować ciągnik. Również efekt jej pracy i wpływ na glebę był dużo lepszy niż ten po uprawie orkowej.

Suszek podkreśla, że jego obecna maszyna składa się z kilku oddzielnych modułów, które można łączyć ze sobą w zależności od potrzeb, efektu jaki chcemy osiągnąć oraz warunków panujących na polu. Należy przy tym podkreślić, że część elementów konstrukcji maszyny Suszka to składowe innych maszyn, tylko użyte w innym miejscu. Oczywiście są tu też moduły, które zostały przez rolnika wymyślone, zaprojektowane oraz wykonane od podstaw.

Wszystkich, którzy chcieliby skonstruować swoją własną maszynę do uprawy bezorkowej lub tylko posłuchać, jak to się robi zapraszamy na rozmowę z Andrzejem Suszkiem w czwartek, 29.10.2020, godz. 10.05 – 10.30.

