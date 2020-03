Jakie czynniki uwzględnić dokonując doboru rośliny?

Dobierając gatunek rośliny uprawnej, najczęściej decydującym czynnikiem jest kategoria agronomiczna gleby na jakiej gospodarujemy. Czasami zapominamy o analizie potrzeb wodnych danej rośliny, a jest to element kluczowy, biorąc pod uwagę powodzenie uprawy oraz przyszły zysk.

Mówiąc o czynniku jakim jest woda, podstawową wartością jest suma opadów w trakcie sezonu wegetacyjnego. W Polsce, w zależności od regionu różnice potrafią być naprawdę znaczące, począwszy od około 300 mm opadów do nawet 700 mm. Czasami te wartości, mogą różnić się jeszcze bardziej. Także rośliny skrajnie różnią się potrzebami wodnymi. Najmniejsze potrzeby mają proso oraz sorgo, które potrzebują 200-300 l wody na 1 kg przyrostu suchej masy (s.m.), natomiast największe potrzeby mają rośliny takie jak soja i len, które potrzebują ponad 700 l wody na 1 kg s.m.

Aby rośliny mogły zostać zaopatrzone w odpowiednią ilość wody, poza ilością opadów, istotny jest także ich rozkład w trakcie sezonu wegetacyjnego. Ważne, aby tak dobierać gatunek rośliny, żeby miała ona dostęp do wody, co najmniej w okresach krytycznych, takich jak wschody, intensywny przyrost czy nalewanie ziarna bądź nasion. Stąd też cenne może być monitorowanie opadów oraz prowadzenie statystyk, które mogą dać nam orientacyjne informacje, w jakich okresach dostęp do wody jest dobry, a w jakich ograniczony. Nie zawsze musimy selekcjonować gatunki roślin. Czasami rozwiązaniem może być jedynie dobór odpowiedniej odmiany danej rośliny.

Niebywale istotnym czynnikiem jest także budowa sytemu korzeniowego roślin. Wpływa to na zdolność pobierania i wykorzystywania wody zmagazynowanej w glebie. W przypadku niektórych roślin, możemy mieć do czynienia z sytuacją, kiedy roślina o większych wymaganiach wodnych jest w stanie lepiej plonować, niż roślina o mniejszych potrzebach. Wpływ na to ma budowa oraz głębokość na, którą sięga system korzeniowy. Rośliny o wiązkowym, płytkim systemie korzeniowym, są bardziej podatne na susze, niż rośliny wytwarzające palowy i głęboki system korzeniowy, który może zapewnić roślinie pobieranie wody, z głębszych warstw gleby - o ile nie jest to utrudnione przez warunki glebowe, na które rolnik ma wpływ. Stąd też budowa i rozwój sytemu korzeniowego jest skorelowany z systemem uprawy i nawożenia gleby. System korzeniowy roślin, charakteryzuje się tym, że dąży on do strefy zasobnej w wodę i składniki pokarmowe. Warto zatem nawozić głębokie warstwy gleby, tak aby stworzyć tam dogodne warunki dla rozwoju systemu korzeniowego, który będzie miał dostęp do wody przez cały okres wegetacyjny, szczególnie w przypadku niedostatecznej ilości opadów.

Powyższe czynniki decydują o możliwościach planowania roślin, co w ostateczności przekłada się na osiągnięty zysk z prowadzonej uprawy. Warto zatem poznać charakterystykę roślin, które zamierzamy uprawiać, a także przeanalizować ich potrzeby i występujące w danym regionie warunki meteorologiczne.