Jakość za rozsądną cenę

Firma AMJ-Agro jest polską firmą rodzinną, która skupiła się na produkcji maszyn przeznaczonych do uprawy gleby. O tym, od czego zaczynała, jak sobie radzi i jakie przed sobą widzi perspektywy, rozmawialiśmy z panem Damianem Makowskim, który pełni w firmie funkcję specjalisty do spraw sprzedaży.

Firma AMJ-Agro jest stosunkowo młodym przedsiębiorstwem, bowiem rozpoczęła swoją działalność w roku 2014. Nazwa firmy to pierwsze litery imion i nazwiska jej założycieli, a słowo „Agro” zostało dodane, by podkreślić związek z rolnictwem. Założyciele firmy już wiele lat przed jej powstaniem prowadzili działalność gospodarczą związaną z obróbką metali, ale nie działali w branży maszyn rolniczych. Pomysł na stworzenie nowej firmy skupiającej się tylko na produkcji maszyn wynikał z chęci uniezależnienia się od ewentualnych zawirowań w branży, w której działali dotychczas. Jak wspomina pan Damian, oczywiście na początku było im łatwiej, ponieważ dysponowali odpowiednim zapleczem technicznym, chociaż w pierwszym roku udało się sprzedać zaledwie 37 maszyn.

Zaczynaliśmy od brony talerzowej

Na samym początku firma oferowała agregat talerzowy oraz zębowy wyposażone w hydropak do zawieszenia siewnika. Oba modele maszyn nadal znajdują się w ofercie, chociaż oczywiście różnią się znacząco od tych pierwszych egzemplarzy. Są to agregat talerzowy Atos oraz agregat zębowy Aramis. Obecnie AMJ-Agro oferuje 12 rodzajów maszyn, takich jak głębosze, wały uprawowe oraz brony talerzowe. Pan Damian przyznaje także, że od lat niezmiennie najlepiej sprzedającą się maszyną jest brona talerzowa i oparte na niej agregaty. AMJ-Agro oferuje sprzęt zarówno dla małych, jak i dużych gospodarstw, gdyż w swojej ofercie ma maszyny w wersjach od 2,5 do 8 m szerokości roboczej. (...)

Porto do głębokiej uprawy

W bieżącym roku do oferty został wprowadzony nowy agregat do uprawy bezorkowej Porto. Na razie tylko w jednej wersji, o szerokości 3 m. Maszyna jest wyposażona w 10 zębów z zabezpieczeniem hydraulicznym, rząd talerzy wyrównujących oraz kilka rodzajów wału do wyboru. Jego zęby mogą pracować do głębokości 35 cm, co zdaniem jego twórców, w zupełności wystarczy, by dobrze uprawić glebę. Ale to nie koniec nowości, chociaż jak przyznaje Makowski, koronawirus pokrzyżował trochę plany. Firma chciała bowiem zaprezentować na targach Agroshow nowość, jaką jest agregat do uprawy pasowej. Pomimo trudności maszyna pojawi się w ofercie już w przyszłym roku. (...)

Mocne hydropaki

Jak mówi pan Damian: – Rynek oczekuje od nas dobrej jakości w niskiej cenie – czasem ciężko to pogodzić. Prawdopodobnie produkty AMJ-Agro nie są najtańsze na rynku, jednak do ich budowy używane są dobre jakościowo podzespoły. Atuty firmy to również bardzo dobra jakość powłok malarskich na maszynach oraz mocne hydropaki, które dają sobie bez problemu radę z ciężkimi siewnikami o wadze ponad 2 t. (...)

