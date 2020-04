Jęczmień odporny na zmiany klimatu

Coraz częściej słyszymy o systemach uprawy gleby, których stosowanie ma w jak najmniejszym stopniu naruszać naturalny ład gleby. Okazuje się, że nie tylko takie praktyki, pozytywnie wpływają na rozwój i plonowanie upraw, a w konsekwencji na wynik ekonomiczny.

Mowa o wykorzystywaniu genów roślin dzikich i krzyżowaniu ich z gatunkami hodowlanymi, celem lepszego przystosowania roślin do coraz to trudniejszych warunków klimatycznych. Za przykład można podać gospodarstwo z Maroka, prowadzone przez El Kbir Safraoui, który współpracuje z Międzynarodowym Centrum Badań Rolniczych na Suchych Obszarach (ICARDA).

Naukowcy z ICARDA, twierdzą, że niemałą rolę w procesie hodowli odgrywają rolnicy, gdyż to oni wskazują konkretne oczekiwania względem roślin, a także mają długoletnie doświadczenie w uprawie i to oni najlepiej znają uprawiane przez nich roślin i panujące w regionie warunki. W wyhodowanych przez zespół odmianach niemal jedna piąta genów, pochodzi od dzikich krewnych - twierdzi Miguel Sanchez Garcia, jeden z hodowców ICARDA. Za to zdaniem Benjamina Kilian, koordynatora hodowli Crop Trust: „Jęczmień nabiera coraz większego znaczenia w czasach zmieniającego się klimatu, ponieważ może to być ostatnia uprawa, do której rolnik się zwraca, gdy wszystkie inne uprawy zawodzą”. Potwierdzają to pozytywne opinie wpływające od rolników współpracujących z centrum badań, wśród których jest Safraoui.

Jak można wywnioskować, poszukiwanie dzikich krewnych roślin uprawnych oraz wykorzystywanie ich w hodowli roślin, może przynieść obiecujące efekty, tak jak było to w przypadku opisywanego wyżej jęczmienia.