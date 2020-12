Jeszcze bardziej wytrzymałe elementy robocze

Niemiecki producent elementów roboczych do maszyn uprawowych firma Industriehof, jest znana z innowacyjności. W połowie tego roku wprowadziła do swej oferty nakładki robocze wykonane z wyjątkowej stali.

Nowa seria produktów Industriehof nosi nazwę Extreme Carbide Line. Oferuje ona elementy robocze przeznaczone do maszyn uprawowych, głęboszy oraz aktywnych formownic wykorzystywanych w produkcji warzyw. Do maszyn uprawowych dostępne w tej serii są zarówno nakładki do pracy głębokiej wraz z odkładnicami oraz szerokie gęsiostópki do płytkiej uprawy pożniwnej. Wzmocnione elementy są dostępne do większości maszyn dostępnych na rynku. Nową serię wyróżnia kilka innowacji, które sprawiają, że jest ona jak deklaruje producent wyjątkowo odporna na zużycie. Pierwszą z nich są płytki wykonane z węglika spiekanego, które ochraniają element roboczy w najbardziej narażonych na zużycie miejscach. Płytki z węglika są łączone z ochranianym elementem w procesie lutowania. Ma to na celu zapewnienie jak najlepszego połączenia obu elementów.

