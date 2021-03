John Deere podpisał umowę z firmą Degelmann

Firma John Deere wprowadza do swojej oferty trzy modele brony mulczowej. Jest to maszyna do przeznaczona do bardzo płytkiej uprawy gleby.

Aby poszerzyć swoją ofertę o brony mulczowe, firma John Deere na początku lutego tego roku podpisała umowę firmą Degelmann. Ta kanadyjska firma od 27 lat ma w swojej ofercie brony mulczowe w różnej konfiguracji oraz szerokościach roboczych.

W ofercie John Deere pojawią się trzy modele bron: HH50 o szerokości 15,24 m, HH70 o szerokości 21,34 m oraz HH82 o szerokości 24,38 m. Palce bron mogą być rozmieszczone w pięciu lub siedmiu rzędach roboczych. Broną można pracować z prędkością 19 km/h. Maszyny sprawdzą się zarówno w bardzo płytkiej uprawie ścierniska, a także przy zwalczaniu chwastów czy też tak gdzie potrzebna jest bardzo płytka uprawa w celu ogrzania gleby.

Brony mulczowe serii HH mają bardzo solidną budowę i są przy tym proste w konstrukcji. Z kabiny operatora można zmieniać kąt natarcia zębów oraz nacisk całego pola brony na glebę. Pozwala to na dostosowanie się do różnych warunków i rodzajów gleby. Końcówki sprężyn roboczych brony mulczowej są w standardzie wyposażone w płytkę z węglika. Dzięki temu rozwiązaniu ich żywotność znacznie wzrasta.

Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, czy brony serii HH będą oferowane w Europie z uwagi na to, iż ich konstrukcja została opracowana w Kanadzie, gdzie obowiązują inne przepisy dotyczące szerokości transportowej maszyn.

Firma Degelmann nadal będzie oferowała rolnikom wszystkie rodzaje bron mulczowych produkowanych w swoich zakładach.

