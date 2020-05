Kansas: Rolnicy zakopali majtki, żeby sprawdzić stan gleby

Grupa rolników, członków Cheney Lake Watershed z Kansas, znalazła ciekawy pomysł na pokazanie, na czym polega biologia gleby. Zakopali białe majtki, żeby zobaczyć jaki jest stan ich gleb.

Pomysłodawcą eksperymentu była Lisa French, koordynator projektu Cheney Lake Watershed. Wiosną 2017 organizacja rozdała rolnikom białe bokserki, instruując ich, aby zakopali je na swoich polach pod koniec kwietnia i oznaczyli to miejsce czerwoną flagą. Trzy miesiące później bielizna miała zostać odkopana i przyniesiona na odbywające się 3 sierpnia dni pola.

W ten ciekawy i nieco żartobliwy sposób pokazano, że biologia gleby nie musi być nudnym tematem. Uczestnicy spotkania mogli zobaczyć, co wydarzyło się pod powierzchnią podczas okresu testowego. Brudne, poszarpane majtki, a w zasadzie ich skrawki, zostały przypięte do sznurka na skraju pola.

- Mikroby glebowe patrzą na włókna bawełniane tak samo, jak na inne pozostałości w glebie. Z tego eksperymentu dowiadujesz się, że im bardziej te majtki zostały zniszczone, tym zdrowsza jest biologia gleby na twoim polu - powiedział podczas spotkania Howard Miller.

Rolnicy mogli porównać wyniki eksperymentu na różnych polach. Dowiedzieli się też kilku ciekawych rzeczy. Okazało się, że na niektórych polach nie tylko mikroorganizmy glebowe, ale i większe zwierzęta interesowały się majtkami. Jim Robb, który zakopał swoje majtki w pobliżu mrowiska, stwierdził, że świstak, który zniszczył mrowisko około miesiąca do eksperymentu również wykazywał zainteresowanie białą bielizną i odkopał je. Następnie to, co z niej zostało, wciągnęły do tunelu gofferniki.

Każda gleba ma specyficzny mikrobiom

Mikrobiom, czy też mikrobiota to ogół mikroorganizmów występujących w danym siedlisku. Jest on nieodłącznie z nią związany i uczestniczy we wszystkich procesach glebotwórczych. Największy udział w mikrobiomie mają bakterie, wśród których znajduje się grupa promieniowców odpowiedzialnych za wszystkie fazy rozkładu związków zawartych w szczątkach roślinnych oraz za wiązanie azotu. Co ciekawe, to właśnie one wydzielą geosminę, która daje charakterystyczny dla zdrowej gleby zapach.

W naturalnej glebie występuje od miliona do miliarda komórek bakterii, czyli od 15 do 20 t/ha. Najwięcej organizmów żyje w warstwie ornej, czyli na poziomie do 25 cm i w strefie korzeniowej roślin – ryzosferze. Pomiędzy glebą, mikroorganizmami i roślinami istnieje ścisła współzależność. Te malutkie organizmy odpowiedzialne są za obieg pierwiastków w przyrodzie, przyczyniają się do rozłożenia materii organicznej i powstania próchnicy. Co bardzo ważne, mają też zdolność wiązania azotu atmosferycznego i biorą udział w jego przemianach podczas amonifikacji, denitryfikacji czy nitryfikacji. Bakterie zwiększają też dostępność biopierwiastków, stymulują rozwój systemu korzeniowego poprzez wydzielanie fitohormonów i wydzielają związki hamujące rozwój patogenów roślin.