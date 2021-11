Konferencja "Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie" po raz czwarty

Już 2 grudnia 2021 odbędzie się IV edycja konferencji Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie. Konferencja odbędzie się w formie online. Redakcje Bez Pługa oraz farmer.pl objęły patronat prasowy nad tym wydarzeniem.

Celem konferencji jest kontynuacja naukowej dyskusji na temat stosowania pasów kwietnych w rolnictwie i upowszechnianie wiedzy z tego obszaru. To już czwarta edycja spotkań, które przekonują nas, iż pasy kwietne stanowią miejsce bytowania wielu pożytecznych gatunków, w tym owadów zapylających oraz naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych. Dzięki temu pasy kwietne są nie tylko miejscem koncentracji rozmaitych organizmów, ale również sprzyjają zmniejszeniu ilości stosowanych insektycydów, co przyczynia się do podwyższania różnorodności biologicznej.

IV edycja konferencji "Znaczenie pasów kwietnych w rolnictwie" będzie poświęcona ekonomicznej stronie obecności pasów kwietnych na polu.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy się zarejestrować i zalogować 2 grudnia. Link do rejestracji umieszczamy poniżej, wystarczy go skopiować i wkleić na pasku zadań lub w oknie wyszukiwarki:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezQkK9zpeJwHNfVFSd0vNV0YA0u_a8tTwhcUhFe-PcOUeAyw/viewform

Rejestracja możliwa jest do wtorku 30.11.2021 godziny 12.00. Podczas logowania organizatorzy proszą o wypełnienie krótkiej ankiety.

Tak jak w roku ubiegłym, możliwe będzie zadawanie pytań prelegentom na chacie oraz dyskusja pomiędzy oglądającymi.

Podczas tegorocznej Konferencji usłyszą Państwo m.in. przetłumaczony na język polski wykład gościa specjalnego, Dr Stephena Venna z Uniwersytetu w Helsinkach, czasowo także pracownika Uniwersytetu Łódzkiego, oraz wykłady związane z zagadnieniami ekonomiki pasów kwietnych.

W części popołudniowej przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi zagadnienie „Wieloletnich pasów kwietnych” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027”.

Organizatorami wydarzenia są: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UPP, Wydział Ekonomiczny UPP oraz Stowarzyszenie Demeter Polska.



Zapraszamy do udziału w konferencji!