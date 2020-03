Kontroluj zachwaszczenie już podczas zbioru

Wiele mówi się ostatnio na temat integrowanych sposobów walki z chwastami w uprawach. Poszukujemy różnych kombinacji środków chemicznych czy też zabiegów mechanicznego zwalczania zachwaszczenia. Warto zdać sobie sprawę, że kontrolę nad zachwaszczeniem zaczynamy już podczas zbioru przedplonu z pola.

Wielu rolników podczas zbioru przykuwa szczególną uwagę do bardzo dokładnego oczyszczenia ziarna z plew oraz zanieczyszczeń, czasami zapominając, że w pewnym momencie odbywać się to będzie kosztem strat ziarna za kombajnem. Jest to strata nie tylko ekonomiczna ale także pierwszy krok do rozwoju samosiewów, które stanowią zachwaszczenie w uprawie następczej. Problem zachwaszczenia samosiewami, ma szczególnie dużą wagę w przypadku stosowania systemów uprawy bezpłużnej. Jeżeli warunki atmosferyczne są sprzyjające wystarczy jeden zabieg herbicydowy do wyeliminowania samosiewów. Jeśli jednak mamy do czynienia z coraz częściej występującymi suszami, nasiona wschodzą w rożnym tempie, a to powoduje, że nie da się zwalczyć ich jednym zabiegiem, co z kolei generuje kolejne koszty oraz stanowi konkurencje dla uprawy głównej. Często samosiewy są także źródłem bytowania chorób grzybowych, dlatego też istotne jest dążenie do minimalizacji ich występowania, gdyż to pociąga za sobą dalsze konsekwencje.

Zazwyczaj dopuszczalny poziom zanieczyszczeń w skupie ziarna wynosi od 3 do 5%, zatem nie ma potrzeby idealnego doczyszczania ziarna podczas zbioru. Warto wspomnieć, że straty na poziomie 5%, w przypadku pszenicy planującej na poziomie 8 t/ha, to 400 kg ziarna na hektarze. Przy MTZ wynoszącej 40 g, daje to obsadę około 900 roślin na metr kwadratowy. Aby zobrazować, jak duża jest to ilość, przeciętnie norma siewu pszenicy ozimej w terminie optymalnym waha się od 260 do 320 sztuk na metr kwadratowy. Biorąc pod uwagę straty ekonomiczne musimy w nie wkalkulować straty ziarna oraz koszty poniesione na zwalczenie powstałych z nich samosiewów. Dodatkową ale bardzo istotna stratą, szczególnie w okresie suszy będzie utrata wody, poprzez wzrost samosiewów.

Jeśli zależy nam na idealnie czystym materiale siewnym lepszym rozwiązaniem, będzie zainwestowanie w czyszczalnie ziarna, natomiast podczas zbioru, trzeba przykuć większa uwagę do ograniczenia strat ziarna, a nie tylko do idealnego odsiania nieczystości.