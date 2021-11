Kuhn Durakarb - wzmocnione nakładki robocze także do kultywatora

Nowe nakładki robocze Kuh Durakarb dedykowane są dla kultywatorów zębowych będących w ofercie firmy. Dzięki umieszczonym na nich płytkom wolframu ich żywotność jest wyższa w porównaniu do standardowych elementów roboczych.

Firma Kuhn wprowadziła do swojej oferty nowe wzmocnione nakładki Durakarb do kultywatorów zębowych. Są one wyposażone w płytki z węglika wolframu, dzięki temu żywotność nakładek wydłuża się, także na glebach zakamienionych.

Wkładki z węglika wolframu są zaprojektowane z zestawu proszków otrzymanych po sprasowaniu i podgrzaniu kilku pierwiastków chemicznych, w tym wolframu i węgla.

Proces produkcyjny, który skrupulatnie spełnia bardzo precyzyjne kryteria, pozwala nam uzyskać bardzo twardy materiał, który jest niezwykle odporny na zużycie.

Technologia Durakarb została już sprawdzona na zębach przeznaczonych do bron wirnikowych o czym możecie przeczytać poniżej.

Tym razem Kuhn poszedł krok dalej i zastosował płytki wolframowe w elementach roboczych przeznaczonych do kultywatorów.

Kuhn Durakarb - coraz szersza oferta

Dla kultywatorów Cultimer i Performer dostępna jest nakładka Durakarb 80/50. W dolnej części ma ona szerokość wynoszącą 50 mm natomiast na górze jej szerokość wynosi 80 mm.

Dzięki takiemu rozwiązaniu nakładka potrzebuje mniej siły do głębokiego spulchniania. Natomiast dzięki szerszej górze lepiej miesza spulchnioną glebę w każdych warunkach.

Na dole umieszczone są dwie płytki z węglika, ich końcówki od dołu zachodzą na ostrze końcówki. Ponadto po lewej i prawej stronie znajdują się kolejne płytki chroniące brzegi końcówki przez zużyciem.

Jak szacuje producent dzięki takiej budowie, końcówka Durakarb powinna mieć ośmiokrotnie dłuższą żywotność w porównaniu do końcówki standardowej.

Z kolei do kultywatora Prolander dostępna jest końcówka Durakarb 50/30. W tym wypadku nakładka także ma kształt litery V. jej dolna część jest wąska na 30 mm natomiast górna ma szerokość 50 mm.

Nakładka jest wyposażona w jedna płytkę w węglika, także zachodzącą na jej ostrze od dołu. W tym wypadku producent określił że żywotność wzmocnionej końcówki będzie pięciokrotnie wyższa od standardowej.