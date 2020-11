Kuhn Optimer L - tam, gdzie potrzebna jest wydajność

Duże gospodarstwa potrzebują wydajnych maszyn. W te potrzeby doskonale wpisała się firma Kuhn, która wprowadziła do swojej oferty serię bron talerzowych Optimer o szerokości roboczej 9 i 12 m.

Brony talerzowe Kuhn Optimer to nowość w ofercie francuskiego producneta maszyn. W chwili obecnej dostepne sa dwa modele Optimer L 9000 o szerokości 9 m oraz Optimer L12000 o szerokości 12 m. Ta ostatnia maszyna potrafi osiągnąć wydajność nawet 18 ha na godzinę.

Optimery są przeznaczone do uprawy ścierniska, co wobec coraz większych ograniczeń w stosowaniu środków ochrony roślin, wydaje się być coraz bardziej kluczowym etapem uprawy. Dzieje się tak, ponieważ zabieg uprawy ścierniska pozwala stworzyć sprzyjające warunki do wzrostu samosiewów oraz chwastów oraz miesza z glebą resztki pożniwne pozostawione na polu. Płytka uprawa pomaga również w zwalczaniu takich szkodników jak myszy i ślimaki. Nowa seria bron talerzowych doskonale wpisuje się w te trendy, bowiem pracuje na głębokość od 3 do 10 cm. Za uprawę odpowiadają karbowane talerze o średnicy 51 cm. Optimer posiada największy prześwit pod ramą wynoszący 55 cm, dzięki czemu nie straszna mu praca nawet na polach z dużą ilością resztek pożniwnych. Do pracy w zależności od wersji wymagany jest ciągnik o mocy 270 lub 360 KM.

Przy takich szerokościach roboczych bardzo ważne staje się kopiowanie terenu, tak aby na całej szerokości pracy brona talerzowa pracowała na tej samej głębokości. Inżynierowie Kuhna zadbali o to, gdyż nowa brona składa się z segmentów. W maszynie 9 metrowej znajdują się 3 segmenty natomiast w 12 metrowej jest ich aż 6. Każdy z segmentów jest niezależny i może dopasować się do nierówności terenu. Segment środkowy podąża za ciągnikiem, natomiast każdy z segmentów bocznych jest wyposażony w szerokie koło podporowe 400/60 R15,5. System ten został nazwany Steady Control. Dodatkowo w ramie skrajnych segmentów producent umieścił siłowniki hydrauliczne, które dociskają je do powierzchni gleby podczas pracy, by zapewnić równomierną jakość pracy na całej szerokości roboczej. Rozwiązanie to zapobiega także podskakiwaniu bocznych sekcji podczas pracy. Masa brony wynosi 1 tonę na m szerokości roboczej, dzięki czemu maszyna zagłębia się w glebę w każdych warunkach.