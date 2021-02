Kuhn partnerem PIdS Online: W najbliższych latach czekają nas zmiany w agronomii

Jednym z uczestników debaty na temat uprawy pasowej, będzie Artur Szymczak, dyrektor zarządzający firmy Kuhn maszyny rolnicze Sp. z .o.o. Jednocześnie, firma Kuhn jest partnerem konferencji Farmera - Przez Innowacyjność do Sukcesu Online. Zapraszamy w dniach 24-26.02.2021

Jednym z partnerów konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online jest firma Kuhn maszyny rolnicze Sp. z o.o. W Polsce z jednej strony jest znana rolnikom z szerokiej oferty maszyn zielonkowych oraz sprzętu do ochrony i nawożenia roślin. Natomiast z drugiej oferuje szeroką gamę maszyn do uprawy gleby zarówno w technologii tradycyjnej, bezorkowej jak i pasowej.

Jak podkreślił Pan Artur Szymczak, dyrektor zarządzający firmy Kuhn zmiany klimatu wymuszą na rolnikach poszukiwanie nowych sposobów uprawy. Jednym z nich jest jest metoda uprawy pasowej, która pozwala na optymalizację plonu w niekorzystnych warunkach pogodowych. Jednak jak dodał Szymczak rolnicy powinni stosować pełną technologię, a nie tylko jej wybrane elementy, gdyż tylko wtedy osiągną pełne korzyści z jej wdrożenia.

Firma Kuhn ma swojej ofercie agregat Striger 100 o szerokości od 4 do 12 rzędów z ramami od 3 do 6 metrów szerokości. Umożliwiają one spulchnianie do głębokości 30 cm wraz z wgłębną aplikacją nawozów. Dzięki szerokiej gamie wyposażenia można je dostosować do każdego rodzaju gleby.

Kolejną maszyną przeznaczoną do uprawy pasowej jest także siewnik Aurock. W tym wypadku pas w którym będą zasiane nasiona jest uprawiany przez falisty talerz pracujący w tym samym rzędzie co redlica. Dzięki takiemu rozwiązaniu maszyna może pracować na polach z dużą ilością resztek pożniwnych lub tez wysiewać nasiona bezpośrednio w zielony poplon. Aurock jest dostępny jako maszyna o szerokości roboczej 6 m.

