Kultywator jak z Ikei

Ile razy podczas pracy zdarzyło się wam powiedzieć: Gdyby był dodatkowy rząd zębów lub inny wał, to maszyna pracowałaby lepiej. Teraz będziecie mogli zbudować maszynę dostosowaną do swoich potrzeb z gotowych elementów.

Francuska firma Le Pre Fabrique postanowiła do budowy maszyny podjeść zupełnie inaczej niż większość firm produkujących maszyny rolnicze. Już od 15 czerwca tego roku będzie oferować kultywator, który będzie można w dowolny sposób skonfigurować i samodzielnie złożyć. Jak mówi jeden z założycieli firmy Simon Richard, który jest inżynierem, ale także synem rolnika - Około połowa sprzętu w gospodarstwie jest budowana samodzielnie.

Koncepcja firmy jest rozwiązaniem hybrydowym, które plasuje się pomiędzy zakupem gotowej maszyny a budowaniem jej we własnym zakresie. Firma będzie więc oferowała ramę nośną oraz różne rodzaje zębów, zagarniaczy i wałów. Rolnik przy zamówieniu będzie ustalał czego potrzebuje, a następnie dostanie wszystkie elementy do samodzielnego złożenia. Coś jak meble z popularnej w Polsce sieci Ikea.

Takie rozwiązanie pozwoli na obniżenie kosztów produkcji oraz dostawy do końcowego użytkownika. Obecnie firma będzie oferowała trzy wersja ram kultywatora o szerokości 1 m ( z przeznaczeniem do pracy w winnicach), 2 m ( z przeznaczeniem do pracy w sadach) oraz 3,5 m ( z przeznaczeniem do pracy w gospodarstwach z produkcją roślinną) Jak podkreśla drugi z założycieli firmy Sunny Bagneris: "Spotkaliśmy tam bardzo przychylne przyjęcie w imieniu rolników, szkół rolniczych, przedstawicieli krajów afrykańskich w pełnej mechanizacji swojego rolnictwa oraz mediów".

W listopadzie 2018 koncepcja obu inżynierów brała udział w Agreen-startup w La Roche-sur-Yon, gdzie zajęła drugie miejsce. Natomiast w roku 2019 zajęła drugie miejsce w konkursie Salon de l’agriculture de Paris.

