Kultywator napędzany prądem

Wydawać by się mogło, że w dziedzinie uprawy gleby wymyślono już wszystko. Jednak niemiecka firma Kronos wymyśliła maszynę, której elementy robocze napędzane są energią elektryczną pochodzącą z agregatu prądotwórczego napędzanego przez ciągnik.

Firma Kronos Gmbh została oficjalnie założona w lutym ubiegłego roku. Jednak wcześniej działała jako innowacyjny start-up, który pracował nad nowymi rozwiązaniami dotyczącymi uprawy gleby. Te pomysły zostały wielokrotnie docenione na różnych wystawach i konkursach, a w styczniu 2021 r. Kronos znalazł się wśród 50 najlepszych start-upów w plebiscycie organizowanym przez firmę Fuer-gruender. Zajął tam 22. drugie miejsce i był jedynym start-upem z branży rolniczej. Obecnie w swojej ofercie firma ma trzy produkty: agregat prądotwórczy napędzany od WOM ciągnika, agregat Rotapull oraz skaner polowy. Połączone w całość mają tworzyć nową jakość na rynku maszyn uprawowych, która daje niespotykane dotąd korzyści i powoduje zmniejszenie kosztów uprawy gleby. Udziały w firmie mają Rauch oraz Muthing, firma współpracuje także z uniwersytetem w Dreźnie.

Walkyria

Sercem napędzającym maszynę Rotapull jest agregat prądotwórczy Walkyria. Jest on produkowany w dwóch wersjach. Ta oznaczona numerem 1 ma konstrukcję umożliwiającą zawieszenie za agregatem maszyny, którą ma on napędzać. Natomiast model oznaczony 2 nie ma już tej opcji. Rama Walkyrii umożliwia jej zawieszenie na TUZ ciągnika kategorii III, zarówno z przodu, jak i z tyłu maszyny. Agregat jest napędzany z wałka WOM, można nim sterować z kabiny ciągnika poprzez magistralę ISOBUS lub też bezpośrednio na urządzeniu. Waga agregatu w obu przypadkach jest podobna i wynosi ok. 600 kg. Moc, jaką może osiągać, to w zależności od wersji 140 kW (700V DC) lub 80 kW (700V DC) na jednym gnieździe i 5kW (48V DC) na drugim. W przyszłości agregat może pracować także z innymi maszynami napędzanymi elektrycznie, takimi jak rozsiewacze do nawozów czy brony wirnikowe.

Rotapull

Ten kultywator czy też agregat do uprawy także występuje w dwóch wersjach, przy czym obie mają taką samą zasadę działania i podobną budowę. Ich szerokość w obu przypadkach wynosi 2,8 m. Rama jest wyposażona w dziesięć zębów ustawionych w jednej linii, każdy ząb jest zakończony dłutem podcinającym i podrywającym glebę do góry. Pomiędzy zębami roboczymi znajdują się pierścienie wału, na który kierowana jest gleba wraz z resztkami pożniwnymi. Pierścienie są wyposażone w zęby, które podczas ruchu obrotowego kruszą i rozdrabniają glebę. Dopiero teraz pojawiają się różnice w budowie. W modelu Rotapull wał ten napędzany jest z WOM ciągnika i potrzebuje 1000 obr./min. Nie da się sterować jego prędkością. Natomiast w modelu Rotapull Evo wał napędzany jest elektrycznie, dzięki czemu można bardzo precyzyjnie ustawić jego prędkość roboczą, a ta zależna jest od efektu, jaki chcemy uzyskać. Im szybciej kręci się wał, tym bardziej gleba i resztki roślinne będą z nią wymieszane. Wał jest napędzany elektrycznie, z agregatu Walkiria zawieszonego na TUZ ciągnika. Potrzebna do obracania wałem moc wynosi 40 kW, sterowanie liczbą obrotów odbywa się z kabiny ciągnika poprzez system ISOBUS. Za wałem w każdej z wersji można zamontować dowolny wał konsolidujący glebę lub też ramę z kołami, by gleba pozostawała luźna na powierzchni. Producent deklaruje, że maszyna radzi sobie z twardą, zbitą glebą czy też z glebą pokrytą dużą ilością resztek pożniwnych czy poplonów.

Skaner

Ostatnim elementem maszyny jest skaner glebowy, który skanuje obrobioną powierzchnię gleby. Zdobyta informacja może być po prostu zapisywana na potrzeby dokumentacji. Ale jeśli wybierzemy kultywator Rotapull Evo, to dzięki unikalnemu oprogramowaniu opracowanemu przez firmę Kronos skaner może sterować pracą maszyny i dostosowywać obroty jej wału czy też prędkość jazdy ciągnika, dzięki czemu niezależnie od prędkości czy rodzaju gleby maszyna będzie pracować wciąż z taką samą jakością. Pozwoli to na np. zachowanie struktury gleby na glebach lekkich czy też zwiększenie wydajności pracy lub wmieszanie resztek pożniwnych w glebę zawsze w takim samym stopniu niezależnie od jej rodzaju czy zwięzłości. Firma pracuje również nad tym, aby możliwa była przy pomocy skanera kontrola normy wysiewu.

Szereg korzyści

Dzięki możliwości sterowania intensywnością pracy maszyna pozwala na przygotowanie gleby w jednym przejeździe, w znacznym stopniu odciąża również operatora, który nie musi skupiać się na ustawianiu maszyny w zależności od rodzaju gleby czy warunków panujących na polu. Jak deklaruje producent, dzięki automatycznej kontroli skraca się czas potrzebny na uprawę gleby, aż o 70 proc. ma spaść zapotrzebowanie na moc ciągnika, o 20 proc. zużycie oleju napędowego, bo moc będzie wykorzystywana optymalnie. Natomiast plony mają wzrosnąć o 10 proc. dzięki zmniejszeniu ugniatania gleby. Czy ten sposób uprawy zawojuje świat – tego dowiemy się niedalekiej przyszłości.