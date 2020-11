Kverneland U-Drill z nowymi dyskami doprawiającymi

Niedawno zaprezentowany rolnikom siewnik U-Drill zyskał całkiem nowe wyposażenie. Jest to dysk MD, który został zaprojektowany tak, by w minimalnym stopniu naruszać powierzchnię gleby.





Sekcję uprawową wyposażoną w talerze MD można stosować w siewniku U-Drill zamiennie w stosunku do krótkiej brony talerzowej. Dysk MD swoje korzenie ma w firmie Great Plains. To efekt współpracy pomiędzy markami bowiem zarówno Kverneland jak i Great Plains są obecnie częścią koncernu Kubota.

Dysk MD ma średnicę 43 cm i lekko żłobkowany profil dysku co pomaga w usuwaniu zanieczyszczeń. Nacina on glebę w wąskim pasie o szerokości 3-5 cm w zależności od rodzaju gleby i głębokości pracy. Jest on umocowany na zabezpieczonym gumowymi elastomerami ramieniu i pracuje prostopadle do powierzchni gleby. Wszystkie talerze MD są ustawione tak, że w wykonanym przez nie nacięciu pracuje redlica siewnika CD U-Drill. Podziałka talerzy wynosi 16,67 cm. Pomiędzy talerzami uprawowymi, a redlicami wysiewającymi jest umieszczony wał oponowy, który służy do transportu i konsolidacji uprawionej gleby.

Dzięki zastosowaniu w siewniku talerzy MD, siewniki U-Drill sprawdzą się także jako maszyny do siewu bezpośredniego. Siewnik wyposażony w takie talerze doskonale poradzi sobie także podczas siewu na polach z dużą ilością resztek pożniwnych lub podczas siewu w zielony poplon. Gdy jest sucho tak minimalna uprawa oszczędza wilgoć glebową, natomiast gdy wilgoci w glebie jest zbyt dużo, talerze MD nie mieszają gleby dzięki czemu ma ona lepszą nośność. Dodatkowo gleba w pasach uprawionych nagrzewa się szybciej stwarzając lepsze warunki do wzrostu nasion niż w pasach nieuprawionych. Atutem takiego sposobu uprawy jest niewątpliwie fakt, że pobudza ona do kiełkowania mniejszą ilość nasion chwastów i samosiewów.

Trzy modele siewnika

Siewnik U-Drill jest dostępny w trzech szerokościach roboczych wynoszących 3, 4 lub 6 metrów. Przy czym wersja 3 m jest maszyną sztywną, 6 metrowa składaną, a 4 metrowa występuje w obu wersjach. W modelach 3 i 4 metrowych pojemność skrzyni nasiennej wynosi 3000 litrów w 6 metrowej 4350 litrów. Siewnik został zaprojektowany do pracy z prędkością 10 -18 km /godz.