Lemken z nową redlicą do wyjątkowo płytkiej uprawy

Niemiecki producent maszyn uprawowych firma Lemken wprowadziła właśnie na rynek nowe rozwiązanie. Jest to redlica Delta Cut przeznaczona do ultra płytkiej uprawy gleby.

Płytka uprawa całopowierzchniowa wraca do łask. Jest szczególnie przydatna w dwóch przypadkach. Po pierwsze podczas uprawy ścierniska, kiedy to podcina całe ściernisko ograniczając jego parowanie oraz stwarzając odpowiednie warunki dla wzrostu samosiewów roślin uprawnych oraz chwastów. Drugie przydatne zastosowanie takiej uprawy to niszczenie poplonów ozimych wiosną. Wtedy płytki przejazd podcina rośliny wchodzące w skład poplonów czy międzyplonów zapobiegając odprowadzaniu wody z gleby.

Aby zwiększyć uniwersalność swego kultywatora Karat firma Lemken wprowadziła do swojej oferty nowy rodzaj redlic do ultra płytkiej uprawy dedykowanej do tej maszyny. Redlice nazwane przez producenta DeltaCut mają szerokość roboczą wynoszącą 35 cm, natomiast rozstaw łap w kultywatorze wynosi 28 cm. Nowe redlice będą dostępne w wersji zwykłej oraz wzmocnionej. Wtedy ich brzegi będą pokryte węglikiem, co ma zapewnić nawet pięciokrotne zwiększenie ich żywotności. Minimalne zużycie wzdłużne tych redlic ma zapewnić pełne podcinanie przez cały okres ich użytkowania. Kształt redlic został tak zaprojektowany aby możliwa była uprawa na głębokość mniejszą niż 5 cm. Redlice będą dostępne w systemie szybkiej wymiany stosowanym w kultywatorach Lemkena.

Uniwersalny kultywator

Kultywatory serii Karat to sztandarowa maszyna Lemkena. Są produkowane zarówno w wersji zawieszanej jak i półzawieszanej o szerokości do 7 m. Jest to maszyna uniwersalna, która dzięki 8 rodzajom dostępnych do niej nakładek może obecnie pracować od niecałych 5 do ponad 30 cm głębokości. Zapewnia to pełne wykorzystanie maszyny podczas całego sezonu wegetacyjnego.