Müthing: Siew podczas mulczowania

Firma Müthing jest znana z produkcji profesjonalnych kosiarek bijakowych. Jednak srebrny medal targów Agritechnica 2022 otrzymała za maszynę noszącą nazwę Coverseeder, która umożliwia jednoczesny siew podczas mulczowania.

Sercem maszyny Müthing Coverseeder jest kosiarka bijakowa wyposażona w rotor z regulowanym przeciwostrzem. Jednak nie jest to zwykły mulczer, by spełniała swoje zadanie została wyposażona w kilka dodatków.

Z przodu przed maszyną zostało zamontowane zgrzebło wyposażone w sprężyste palce. Jego główne zadanie to bardzo płytka uprawa, dzięki której na powierzchni pola będzie luźna gleba poprawiająca kiełkowanie nasion.

Nad kosiarką został zamontowany siewnik poplonów APV PS200 M1 wraz z podestem. Końcówki jego węży wysiewających są umieszczone za przeciwostrzem rotora, w ten sposób, że nasiona wysiewane rzutowo są przykrywane zmulczowanymi resztkami roślinnymi.

Z tyłu maszyny znajduje się wał pryzmatyczny, który konsoliduje całość co zapewnia dobry kontakt nasion z glebą. Dzięki temu nasiona mają optymalne warunki do kiełkowania. Warstwa ściółki pokrywa i chroni glebę do końca uprawy z międzyplonem, co ogranicza do minimum parowanie i erozję.

Początkowo będzie dostępny jeden model maszyny w wersji Coverseeder o szerokości roboczej 2,8 m. Jak podaje producent maszyna ma zapotrzebowanie mocy wynoszące minimum 130 KM.

Jak deklaruje firma Müthing, w przyszłości planowane są inne szerokości robocze maszyny. Oczywiście maszynę można wykorzystywać do wykonywania mulczowania zarówno resztek pożniwnych jak i poplonów bez wysiewu nasion.