Maszyna do zwalczania chwastów korzeniowych

Wizja nowego zielonego ładu proponowana przez EU powoduje, że na rynku pojawiają się nowe maszyny do zwalczania chwastów. Jedną z nich jest Root-up 4000.

Producentem maszyny Root-up 4000 jest nowo powstała firma Frejma z miejscowości Skanderborg w Danii. Jej dzieło zostało docenione podczas specjalnej edycji Agromek Stars 2021 dwoma gwiazdkami za innowacyjną konstrukcję.

Ta innowacyjna maszyna służy do mechanicznego usuwania chwastów korzeniowych takich jak perz czy ostrożeń polny (oset) bez użycia herbicydów totalnych. Zasada działania maszyny jest prosta. Z przodu jest wyposażona w dwa wirniki obracające się w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy. Na obu rotorach jest 60 palców, które są w stanie wydobyć do 90 % biomasy znajdującej się w glebie. Mogą one pracować do 18 cm głębokości. W przypadku pracy po ściernisku można przed nimi zagregować dodatkową bronę spulchniającą glebę przed rotorami. Następnie cała biomasa jest kierowana na taśmy, które oddzielają glebę od masy organicznej. Ta natomiast spada na powierzchnię gleby, gdzie korzenie chwastów są niszczone przez słońce lub mróz. W opcji istnieje możliwość montażu taśmy, która będzie układała korzenie chwastów z boku lub ładowała je na przyczepę po to by wywieźć je z pola.

Root-up 4000 ma szerokość roboczą wynoszącą 4 metry, składa się hydraulicznie do transportu. Może pracować z prędkością 7-8 km/h. Producent nie podał mocy ciągnika jak będzie potrzebna do pracy ale można się spodziewać, że 120 KM powinno wystarczyć. Główną zaletą maszyny ma być konieczność wykonania tylko jednego przejazdu by osiągnąć dobry efekt zniszczenia chwastów.

Jak podaje producent maszynę można także wykorzystać do usuwania wodorostów z plaż oraz przy zbieraniu ściółki leśnej. Można ją także zastosować przy rekultywacji trwałych użytków zielonych, bowiem umieści ona korzenie traw na powierzchni gleby, gdzie wyschną i nie będą stanowić problemów w kolejnych uprawach.

