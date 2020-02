Maszyny Claydon z nowym dystrybutorem na Polskę

Firma Fricke Maszyny Rolnicze SP. z o.o. została z początkiem roku 2020 nowym dilerem brytyjskiej firmy Claydon. To oznacza zakończenie współpracy z dotychczasowym dystrybutorem - firmą Ursus.

Claydon to brytyjski producent maszyn do uprawy bezorkowej. W swojej ofercie ma siewniki do siewu bezpośredniego, brony mulczowe, brony łopatkowe, wały oraz pielnik do zbóż. Maszyny Claydon produkowane są z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, umożliwiającymi rolnikom redukcję kosztów maszyn oraz uprawy bez wpływu na plony. Wielu rolników potwierdza także, że dzięki przejściu na uprawę w technologii Claydon poprawiła się także jakość gleby.

Dotychczas dystrybutorem brytyjskich maszyn na polskim rynku była firma Ursus. Simon Revell – dyrektor ds. eksportu komentuje, „iż firma Claydon nie podejmuje pochopnych decyzji związanych ze zmianą partnerów w zakresie dystrybucji maszyn. Chciałby również podziękować zespołowi firmy Ursus za współpracę oraz wsparcie przez ostatnie 3 lata."

Nowy przedstawiciel marki Claydon na Polskę, jak podkreślił Simon Revell, oferuje "Profesjonalizm, wieloletnie doświadczenie oraz rozległą sieć klientów firmy Fricke Maszyny Rolnicze ,co zapewnią solidną bazę dla dalszej ekspansji". Podkreślił również: „Uważamy, że zmiana ta będzie miała znaczący wpływ na rozwój marki Claydon na rynku polskim, w którym zainteresowanie technologią pasowego siewu w systemie Claydon Opti-Till systematycznie rośnie".

Fricke gwarantuje pełne wsparcie

Prezes Zarządu Fricke maszyny rolnicze Marek Jasiel podkreślił natomiast, że:

„Maszyny Claydon znakomicie wpisują się w nowatorskie trendy uprawy, ale również ułatwiają pokonywanie wyzwań stwarzanych przez klimat. Siew maszynami Claydon pozwala oszczędzać: CZAS, ENERGIĘ, WODĘ a tym samym zadbać o EKOLOGIĘ oraz poprawić strukturę gleby.

Dostrzegając nowe trendy technologiczne oraz oczekiwania ze strony naszych klientów – producentów zbóż, doszliśmy do przekonania, że musimy uzupełnić naszą ofertę o maszyny do siewu pasowego.

Decyzja o wyborze partnera - dostawcy maszyn w technologii Strip Till nie była łatwa, gdyż na rynku polskim oferowane są produkty wielu producentów. Współpraca z Claydon zapoczątkowana została w roku 2019. Seria pokazów i ich bardzo dobry odbiór przez klientów, profesjonalne wsparcie oraz osobiste zaangażowanie dyrektora ds. Sprzedaży exportowej Simona Revella utwierdziło mnie w przekonaniu, że dokonaliśmy trafnego wyboru. Bardzo ważne we współpracy między firmami jest konsekwentne dążenie do wspólnego celu i determinacja partnerów aby ten cel osiągnąć. Tą determinację dostrzegam po obu Stronach. Firma Fricke, dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zbudowanym strukturom jest w stanie zapewnić dobrą obsługę maszyn Claydon, Nasi pracownicy , zarówno z działu handlowego jak i technicznego przeszli już cykl szkoleń w fabryce w Anglii i są przygotowani do obsługi klientów. Klienci, którzy już dokonali zakupu maszyn Claydon, względnie zdecydują się na ich zakup w przyszłości mogą być spokojni.”