Maszyny do uprawy bezorkowej na Agro Show 2021, część I

Podczas targów Agro Show 2021 wystawcy prezentują setki maszyn. My postanowiliśmy przyjrzeć się okiem naszego obiektywu tym dedykowanym do uprawy bezorkowej. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia maszyn, które można było obejrzeć podczas targów.

Wybór maszyn do uprawy bezorkowej zaprezentowany na targach jest bardzo duży, dzięki czemu naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. W galerii na górze strony możecie zobaczyć siewniki, kultywatory różnego rodzaju, głębosze, brony talerzowe oraz zgrzebła do słomy. Jesteśmy ciekawi waszych spostrzeżeń, zapraszamy do dzielenia się nimi w komentarzach.