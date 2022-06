Maszyny do uprawy bezorkowej na Opolagrze 2022 (galeria)

Na zakończonych niedawno targach Opolagra 2022 mogliśmy znaleźć sporo sprzętu przeznaczonego do uprawy bezorkowej. Jakie były najciekawsze naszym zdaniem maszyny?

Widząc na Opolagrze ilość maszyn przeznaczonych do uprawy bezpłużnej, można śmiało powiedzieć, że bezorka ma się dobrze.

Firmy zaprezentowały całą masę gruberów, pługów dłutowych, głęboszy, a także siewników umożliwiających siew w warunkach uprawy uproszczonej.

Bezorka w rozkwicie

Nie będzie przesadą, gdy pokusimy się o stwierdzenie, że ilość prezentowanych maszyn do uprawy bezorkowej na Opolagrze przyćmiła nieco technologię płużną.

Na prawie każdym stoisku mogliśmy natrafić na sprzęt przeznaczony dla gospodarstw bezorkowych. Proste maszyny takie jak grubery, głębosze, czy pługi dłutowe oferowane są przez coraz szerszą ilość firm. Nie zabrakło także rozbudowanych agregatów uprawowych, czy uprawowo-siewnych.

Zapraszamy Was do przejrzenia galerii, w której zamieściliśmy najciekawsze naszym zdaniem maszyny do uprawy bezorkowej.