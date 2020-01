Maszyny do uprawy bezorkowej na targach Polagra Premiery

Na targach Polagra Premiery rolnicy pracujący w technologi bezorkowej mogli znaleźć sporo maszyn przeznaczonych do tego sposobu uprawy roli. Producenci zaprezentowali szeroką gamę maszyn, począwszy od bron mulczowych, kultywatorów do płytkiej i głębokiej uprawy oraz szerokiej gamy kompaktowych bron talerzowych. Nie zabrakło także agregatów do uprawy pasowej (strip-till) oraz siewników do siewu bezpośredniego (no-till).

Wystawcy podkreślali, że sprzęt do uprawy bezorkowej wzbudzał duże zainteresowanie wśród rolników. Pytali oni o technologie, które pozwalają na polepszenie jakości gleby oraz zmagazynowanie jak największej ilości wody w glebie. Zobaczcie, co udało się nam uchwycić w obiektywie aparatu.