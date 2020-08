Maszyny i transfer wiedzy, czyli współpraca UNII z IUNG

Głównym założeniem współpracy strategicznej pomiędzy marką Unia Sp. z o.o. a IUNG-PIB w Puławach jest nie tylko dostarczanie rolnikom maszyn, ale również przekazywanie im wiedzy, jak je prawidłowo użytkować. Dodatkowo w ramach projektu organizowane będą kursy, szkolenia i konferencje.





Umowa o współpracy strategicznej została zawarta 6 sierpnia br., podczas konferencji prasowej zorganizowanej w zespole pałacowo-parkowym Hanza Pałac w Rulewie k. Grudziądza. W imieniu przedstawicieli obu stron swoje podpisy na dokumencie złożyli prof. dr hab. Mariusz Matyka, z-ca dyr. ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych IUNG-PIB w Puławach oraz Michał Piotrowski, prezes Unii Sp. Plany współpracy na bieżący rok uwzględniają opracowanie szczegółowych zaleceń dotyczących nawożenia wapnem pylistym za pomocą rozsiewacza RCW Helix.

Spotkanie w Rulewie rozpoczął Michał Piotrowski, który opowiedział o strategii firmy, której historia sięga 1882 roku. Zaznaczył, że spotkanie w Rulewie przypada w rocznicę powstania marki Unia Sp. z o.o.o, która powstała w 2019 w miejsce 4 spółek mieszczących się w Grudziądzu, Słupsku, Brzegu i Kątach Wrocławskich. Obecnie całkowita powierzchnia firmy liczy 42,5 ha i pracuje w niej 1 110 osób, produkujących rocznie 25 tys. szt. maszyn.

- Nasze działania staramy się obecnie kumulować na przyszłości firmy, na tym, co nastąpi w przeciągu paru lat, na zmianach, które dokonują się w rolnictwie. W związku z tym przegrupujemy swoją ofertę, rezygnujemy z części towarów, ponieważ jest ona bardzo bogata. Część maszyn zostanie zastąpiona rozwiązaniami kierowanymi pod nowoczesne rolnictwo, związane z uprawą, strip-tillem czy nawożeniem. (...) Na początku 2020 r. powstał Dział Badań i Rozwoju, który będzie głównym realizatorem badań związanych z umową o współpracy z Instytutem. (...) Dotychczas mieliśmy 4 działy konstrukcyjne, obecnie wszystkie osoby tam pracujące - łącznie 25 osób - trafiły do Działu Badań i Rozwoju, który został dodatkowo wsparty nowoczesnym wyposażeniem i narzędziami, niezbędnymi przy realizacji kolejnych projektów - powiedział prezes Piotrowski.

Następnie głos zabrał prof. Matyka, który swoje wystąpienie rozpoczął od krótkiej charakterystyki Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, najstarszego centrum nauk rolniczych w Polsce i drugiego (po Amsterdamie) w Europie.

IUNG zatrudnia obecnie 300 osób w Instytucie w Puławach i ok. 100 w jednostkach terenowych. Działalność Instytutu jest bardzo szeroka. W jego statusie znajduje się m.in. prowadzenie badań w zakresie zrównoważonego rozwoju produkcji roślinnej i kształtowania środowiska.

- Patrzymy z dużą nadzieją na współpracę z marką UNIA. Podsiadamy rozbudowany poligon doświadczalny, czyli 11 Rolniczych Zakładów Doświadczalnych, o łącznej powierzchni prawie 5 tys. ha., w których tylko w ostatnim roku przeprowadziliśmy ok. 360 doświadczeń. Mamy nadzieję, że podczas współpracy z Unią będziemy mogli w pełni wykorzystać ten teren doświadczalny, na którym mamy możliwość np. organizowania różnych pokazów i testowania maszyn.

Jako ostatni wystąpił Piotr Strzelecki, dr. handlowy Unii Sp. z o.o., który podkreślił znaczenie firmy, jako największego producenta maszyn rolniczych w Polsce. Scharakteryzował on ofertę marki, która jest bardzo bogata - od maszyn uprawowych, siewnych, nawozowych i do ochrony roślin. Podkreślił, że produkty firmy trafiają do ponad 60 krajów na świecie.

Jednocześnie Strzelecki zaprosił na pierwsze przedsięwzięcie, które organizowane będzie w ramach współpracy strategicznej. Podczas manewrów polowych, które mają być zorganizowane we wrześniu w Puławach zostanie zaprezentowana sztandarowa gama maszyn Unii, ale jego uczestnicy mogą też liczyć na pewne niespodzianki produktowe.

- Będzie to nowość, wpisująca się w naszą strategię, która polega na pokazywaniu pełnych ciągów technologicznych maszyn. To rozwiązanie, które idzie w kierunku nowego rolnictwa, dotyczącego gospodarki dużo bardziej wydajnej i przyczyniającej się do ograniczenia zasobów naturalnych - powiedział Strzelecki.

Zapraszamy do wysłuchania krótkiego wywiadu, z którego dowiecie się jakie są główne założenia i cele współpracy strategicznej pomiędzy Unią Sp. z o.o. a IUNG-PIB w Puławach.