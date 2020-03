Maszyny Multiva w nowych kolorach

Fińska firma Multiva, mająca w swojej ofercie m.in. siewniki do siewu bezpośredniego, prezentuje się w nowych kolorach. Maszyny, dostępne wcześniej w kolorze zielono-żółtym, są obecnie produkowane w kolorze czarno-żółtym.

Multiva obecna jest na rynku już ponad 20 lat. W jej portfolio znajdują się maszyny uprawowe, które mogą pracować w ekstremalnie trudnych warunkach glebowych, na polach prowadzonych w technologiach bezorkowych oraz siewniki wysiewające nasiona w technologii no-till.

W nowym katalogu na 2020 r. maszyny Multiva prezentują się w nowych, odświeżonych barwach czarno-żółtych. Na stronie producenta można przeczytać uzasadnienie tej zmiany:

"Multiva zawsze pozostaje w ruchu, a teraz nadszedł czas na aktualizację. Wygląd i wrażenia Multivy odzwierciedlają to, gdzie jesteśmy teraz. Nasza niezawodność i wysoka jakość pozostaną dokładnie takie same, ale idąc naprzód poznasz nas po nowym świeżym wyglądzie. Reforma marki Multiva uwypukla fakt, że Multiva chce dziś służyć nowoczesnemu rolnikowi z najnowocześniejszymi maszynami rolniczymi, które poprawiają wydajność rolnictwa. Nasza wyjątkowość jest wynikiem wszystkiego, co robimy. (...)"

W aktualnej ofercie Multivy na 2020 r. znajdziemy 4 agregaty zębowe z zębami typu S. Pierwszym jest kultywator Avaran. Maszyna dostępna jest w szerokościach od 5 do 8 m i może być wykorzystywana do efektywnej uprawy przedsiewnej oraz do płytkiej uprawy ścierniska. Rozwiązanie z zębami zakończonymi gęsiostopką doskonale nadaje się do przygotowania łoża siewnego i kontroli zachwaszczenia w gospodarstwach ekologicznych. Kolejne brony zębowe z zębami typu S, to modele Optima T (6-10 m; dla średnich gospodarstw, na zmienne warunki glebowe), TopLine Cross (6-10 m; na gleby gliniaste) oraz TopLine Super XL (6-15 m; do lekkiej uprawy ścierniska czy przygotowania gleby pod uprawę).

Drugą grupę maszyn stanowi wał polowy Rumbler 620 oraz 820 do konsolidacji i zagęszczenia gleby. Rozwiązanie wyposażone jest w szerokie opony, co zapewnia bezpieczny transport po drogach, a także mniejsze zagęszczenie na polu.

W ofercie znajduje się też kultywator talerzowy Multiva DiscMaster, dostępny w szerokościach od 3 do 6 m. Maszyna została opracowane z myślą o najtrudniejszych warunkach pracy i może być wykorzystywana do likwidacji zachwaszczenia. W pierwszej fazie uprawę przeprowadza się na niewielkiej głębokości, aby przyspieszyć kiełkowanie chwastów i samosiewów. W drugiej - pracuje się na większej głębokości, w celu wymieszania gleby ze skiełkowanymi roślinami i utworzenia mulczu. Rozwiązanie może być również wykorzystywane w uprawie ścierniska.

Ważną grupą maszyn fińskiego producenta są siewniki. Technologia siewu Multiva daje możliwości przeprowadzenia zabiegu zarówno na zaoranych polach, po minimalnej uprawie, jak i bezpośrednio na ściernisko w uprawie zerowej (no-till).

Siewniki zapewniają dokładne umieszczenie nasion oraz równomierne kiełkowanie. Technologia wysiewu Multiva nie jest wrażliwa na nierówności pola. Bezpośredni wysiew na polach wcześniej nieuprawianych, możliwy jest dzięki dużemu naciskowi redlic (max. 250 kg), który można osiągnąć również przy pustych zbiornikach. Stosowana jest tu kombinowana technologia wysiewu, w której materiał siewny i nawóz granulowany są jednocześnie wysiewane przez tę samą redlicę, ale na różnych głębokościach, bo nawóz podawany jest z przodu tarczy wysiewającej, a nasiona od jej tylnej strony. Siewniki wyposażone są w opatentowane redlice FX, zalecane do siewu bezpośredniego. Są to rozwiązania bezobsługowe, dwutarczowe o nacisku regulowanym hydraulicznie. Utrzymują nastawioną głębokość roboczą, ponieważ są prowadzone z pomocą bocznych kół podporowych.

W ofercie firmy oprócz mechanicznych siewników Forte FX o szerokości roboczej 3 m i 4 m, znajduje się również model pneumatyczny Forte FX 6000. Są to maszyny, które mogą pracować zarówno na glebie wcześniej uprawionej, jak i w siewie bezpośrednim.

Drugą serię siewników stanowią maszyny Cerex, dostępne w szerokościach roboczych 3 i 4 m. Mogą one pracować zarówno na glebie uprawionej intensywnie, minimalnie, jak i w uprawie zerowej. Zapotrzebowanie na moc wynosi odpowiednio 90 i 120 KM.