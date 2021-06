Międzyplony dla wszystkich i na każdy rodzaj gleby

Na Dniach Pola zorganizowanych przez firmy Saaten-Union Polska, Rapool Polska i DSV Polska przedstawiono także ofertę mieszanek międzyplonowych. W zależności od doboru komponentów pełnią one różne funkcje.

Jerzy Trościanko z firmy DSV zaprezentował poletka DSV Polska w dwóch blokach. Pierwsza część poletek to były mieszanki roślin pastewnych, które można wykorzystać na paszę dla zwierząt. Poletka zostały wysiane 25.03.2021. Warto tu wspomnieć o mieszance Country 2048, która jest nowością w ofercie firmy. Mieszanka składa się z nasion kupkówki oraz kostrzew trzcinowej i łąkowej. Jest przeznaczona na bardzo słabe gleby. Od 2020 w ofercie firmy jest mieszanka Country Energy 2031 składająca się z traw, roślin motylkowych oraz ziół ( 2 % składu babka lancetowata, 2% cykoria). Mieszanka nadaje się zarówno do zakładania użytków trwałych jak i wysiewu na gruntach ornych. Kolejną ciekawą mieszanką jest Country 2054. Jest to mieszanka dwuletnia mająca w swoim składzie trawy oraz 35 % koniczyny ( czerwonej i białej). Polecana wszędzie tam gdzie jest potrzebny krótkotrwały użytek zielony z dużą produkcją masy. Oczywiście na poletkach nie mogło zabraknąć dobrze znanej Mieszanki gorzowskiej. Jej skład nie zmienił się od roku 1928 i składa się z życicy wielokwiatowej 50 %, koniczyny inkarnatki, 30 % oraz wyki ozimej 20%. Jak podkreślał Trościanko w ubiegłym roku rolnicy, którzy wysieli tą mieszankę na początku sierpnia zebrali nawet dwa pokosy zielonki jesienią oraz kolejny późną wiosną. Ciekawą alternatywę dla rolników poszukujących roślin paszowych jest mieszanka Legu-Hafer GPS Plus. Mieszanka składa się z owsa, wyki, grochu oraz słonecznika. Można ją wysiać wiosną i już w końcu czerwca zebrać jako pasze dla zwierząt.

Druga część poletek była poświęcona międzyplonom. Poletka z mieszankami roślin poplonowych zostały wysiane 19.04.2021. Jak podkreślał Jerzy Trościanko międzyplony posiane w tym terminie wyglądają zupełnie inaczej niż te zasiane w prawidłowym terminie siewu. Dodał także, że w międzyplonach w zależności od warunków pogodowych dominują różne gatunki roślin, które wchodzą w ich skład. Ale dzięki temu pole, na którym rosną zawsz jest okryte. Trościanko podkreślił także, że międzyplony spełniają bardzo ważną funkcję, gdyż są pożywieniem dla organizmów glebowych, a te z kolei spełniają bardzo ważne funkcje w glebie.

Ciekawą propozycją na poletkach była mieszanka N-Fixx przeznaczona dla gospodarstw nie posiadających nawozów naturalnych. W jej składzie znajduje się 80 proc. nasion roślin motylkowych, a każde 10 cm wysokości to 12 kg N odłożonego w glebie. Mieszankę ta można wysiewać wcześnie bez obawy o to, że wyda nasiona. Z koeli Beta-Maxx jest przeznaczona na pola gdzie będą uprawiane buraki gdyż w jej składzie nie ma roślin krzyżowych. Zawiera również nasiona roślin głęboko korzeniących. Ich korzenie poprawiają strukturę gleby. Natomiast mieszanka Warmseason jest odpowiednia do wczesnego wysiewu, gdyż rośliny wchodzące w jej skład są tak dobrane by nie było ryzyka wytworzenia przez nie nasion oraz żeby miały jak najdłuższy wzrost wegetatywny. Nowością w ofercie DSV jest mieszanka nazwana Pożytek dla pszczół. W jej skład wchodzą rośliny takie jak: groch pastewny, łubin, wyka jara, facelia, słonecznik, koniczyna inkarnatka, koniczyna aleksandryjska, rzodkiew oleista, lnianka siewna, gorczyca biała, chaber bławatek, mak polny, krokosz barwierski. Całość jest tak skomponowana by kwitła jak najdłużej i tym samym zapewniała jak najdłużej pożytek dla pszczół. Na gleby wymagające poprawy struktury świetnie nadaje się mieszanka o nazwie Rigol TR. W jej skład wchodzą rośliny głęboko korzeniące, które poprawiają strukturę gleby. Przestwory po obumarłych korzeniach roślin służą potem do wzrostu korzeni roślin następczych.

