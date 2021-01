Motyka obrotowa zwalczy chwasty

Wycofywanie rejestracji na kolejne substancje aktywne powoduje, że na rynek powracają stare rozwiązania. Bowiem pomimo, że opisywana maszyna to nowość na rynku, to obrotowa motyka jest znana rolnikom od dziesięcioleci tylko odeszła w pewne zapomnienie.

Francuska firma Phenix Agrosytem specjalizuje się w maszynach do mechanicznego odchwaszczania upraw. W swojej ofercie ma ciekawą maszynę do odchwaszczania zwaną motyką obrotową. Helios, bo tak brzmi jej nazwa jest dostępny w szerokości roboczej 4,8 lub 6,4m. Jego rama jest składana hydraulicznie na czas transportu. Waga maszyny to 2300 kg przy szerokości 6 m, co gwarantuje dobre zagłębianie się w podłoże niezależnie od warunków panujących na polu. Maszyna jest zawieszana na TUZ ciągnika. Do kopiowania terenu służą dwa regulowane koła podporowe z przodu maszyny. Za nimi znajduje się rama w kształcie litery H, na której zawieszone są uchwyty poszczególnych elementów roboczych.

Sercem maszyny są wykonane z żeliwa gwiazdy. Zostały one zaprojektowane specjalnie do tej maszyny przez Phenix Agrosystem. Ich ramiona są spiczasto zakończone i wygięte w górę. Każde ramie gwiazdy ma lekkie zgrubienie na końcu, dzięki czemu intensywniej oddziałuje na glebę.

Każda gwiazda pracuje na szerokość 6 cm (po 3 cm z każdej strony gwiazdy) i głębokość 3 cm. Podczas pracy, dzięki temu wygięciu w tył i zgrubieniu, końcówka gwiazdy wyrywa "kęs" gleby i wyrzuca go w powietrze, razem z glebą wyrywane są siewki chwastów. Różnica gęstości sprawia, że lądują one na powierzchni gleby, gdzie są niszczone przez słońce. Maszyna nie wymaga jazdy z dużą prędkością i działa w zakresie od 6 do 15 km/h.

Na każdym ramieniu zawieszonym na ramie znajdują się dwie gwiazdy połączone zawieszeniem typu tandem. Pozwala to na dokładne kopiowanie powierzchni terenu na którym pracuje maszyna. Ramię zostało zaprojektowane tak, by wyeliminować możliwość zakleszczenia kamienia pomiędzy nim i gwiazdami pielącymi. Każde ramie jest dociskane poprzez system Soft Control. Jest on dostępny zarówno w wersji mechanicznej -wtedy za nacisk odpowiadają sprężyny. W opcji można zamówić system hydrauliczny .W obu przypadkach nacisk gwiazd na podłoże można regulować. Ramiona są mocowane do ramy przy użyciu stożkowych kołków z polimerową tulejką. Takie rozwiązanie ma ograniczyć luzy i wydłużyć trwałość zawieszenia ramion. Maszyna może pracować w zbożach do 4 liści, kukurydzy do 6 liści i słoneczniku do 30 cm wysokości. Można ją wyposażyć w dodatkowe zgrzebło, wtedy skuteczność odchwaszczania wzrasta o 40 %.

Także do uprawy pożniwnej

Po przejściu motki na powierzchni gleby znajduje się warstwa luźnej gleby. Niszczone jest także podsiąkanie kapilarne, które odpowiada za parowanie wody. Poprawiają się także stosunki wodne i powietrzne w glebie. Heliosa można także używać do odchwaszczania przedsiewnego oraz do ultrapłytkiej uprawy ścierniska. Przejazd motyką pozwala na uzyskanie optymalnych warunków do wzrostu samosiewów roślin uprawnych oraz chwastów.

