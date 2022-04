Mroczne kulisy bezorkowego lobby

Dziś mamy do zaprezentowania wstrząsający materiał, ujawniający prawdę o uprawie bezorkowej. Jesteśmy głęboko wstrząśnięci tym, co usłyszeliśmy na nagraniu. Musicie to zobaczyć.

Naszej dziennikarce, Julii Śmigielskiej-Siarkowskiej udało się dotrzeć do człowieka, który od podszewki zna tematykę związaną z uprawą bezorkową. Jak się niestety okazuje - nie ma o niej zbyt dobrego zdania. Twierdzi, że w promowaniu uprawy bezorkowej nie chodzi wcale o ochronę gleby. Podkreśla, że to tylko otoczka, którą mają widzieć rolnicy. Tak naprawdę za wszystkim stoi zakrojony na szeroką skalę spisek, którego celem jest zrobienie "grubych pieniędzy" dzięki manipulacji i szerzeniu nieprawdy, na niczego nieświadomych rolnikach.

Na prośbę naszego rozmówcy jego głos został na nagraniu zmieniony, gdyż - jak mówi - lobby bezorkowemu nie spodoba się to, co ujawnił w rozmowie.