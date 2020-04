Multi 3000 – nowy gracz w uprawie pasowej

Multi 3000 to uniwersalny i kompaktowy agregat, który pozwala na uprawę, siew i nawożenie różnych roślin w technologii pasowej. Maszynę wprowadza na rynek NoTiller, firma specjalizująca się w konstruowaniu agregatów dla bezorkowych systemów uprawy.

Założycielami firmy, a zarazem konstruktorami agregatu, są dwaj młodzi rolnicy – Paweł Pietrzak i Michał Sawicki, którzy już od wielu lat uprawiają swoje pola bez pługa. Maszyna jest nośnikiem narzędzi, który pozwala na pracę z dedykowaną przystawką wysiewającą lub z siewnikami innych producentów. Multi 3000 był testowany przez ostatnie dwa lata. W tym czasie sprawdzane były jego elementy robocze, zmieniana była koncepcja, rozmieszczenie i geometria elementów roboczych.

- Szukaliśmy rozwiązań, które okazywałyby się najbardziej efektywne w warunkach, z którymi się spotkaliśmy na różnych polach. Pracowaliśmy na przykład nad tym, żeby agregat nie zapychał się resztkami pożniwnymi, pracując w różnych warunkach – powiedział pan Michał Sawicki.

Etap testów jest już na szczęście zakończony i agregat pracuje obecnie zarówno na polach konstruktorów, jak i u różnych rolników, zainteresowanych usługą w technologii strip-till.

Agregat wyposażony jest w dwukomorowy zbiornik MultiBox (2x800 l). W sekcji uprawowej znajduje się rząd talerzy nacinających glebę, łapy uprawowe, które służą jednocześnie do podawania nawozu i wał zagęszczający glebę.

Multi 3000 posiada belkę siejącą MultiSeed, pozwalającą wysiewać zboże, rzepak czy rośliny strączkowe grubonasienne. Po jej demontażu agregat można agregować z siewnikiem punktowym, co pozwala wysiewać buraki cukrowe czy kukurydzę. Belka wyposażona jest w zębowy system wysiewu i koła dociskająco-kopiujące. Jak podkreśla pan Michał Sawicki, redlica wysiewająca pozwala podcinać łoże siewne i oczyszcza rowek wysiewający, siejąc nasiona w tzw. czarną ziemię. To rozwiązanie sprawdza się bardzo dobrze na ciężkich glebach. Korzystnym rozwiązaniem jest też możliwość dowolnego przestawiania elementów roboczych na ramie. Multi 3000 pozwala na uprawę do głębokości 40 cm, w rozstawie rzędów 33,5/ 37,5/45 i 75 cm. Standardowo elementy robocze są zabezpieczone hydraulicznie.

- Kształt i budowa zabezpieczeń jest od początku do końca opracowana przez nas. Elementy robocze kupowane są od renomowanej firmy funkcjonującej na rynku angielskim. Obecnie pracujemy już nad konstrukcją własnych elementów roboczych. Ich kształt i budowa to efekt dwuletnich doświadczeń i pracy na polach w różnych warunkach. Wprowadzimy go jednak do produkcji, wówczas, gdy przetestujemy ich żywotność – powiedział pan Michał Sawicki.

Konstruktorzy agregatu powiedzieli nam, że zainteresowanie Multi 3000 jest duże. Pan Paweł Pietrzak cały czas obsiewa kolejne pola rolników, którzy już wcześniej pracowali w technologii bezorkowej, jak i takich którzy decydują się na nią po raz pierwszy.

- Zauważyliśmy, że na polach, gdzie pług nie jest już używany, praca maszyny jest o wiele łatwiejsza, bo warunki wilgotnościowe i sprawność gleby są tam zdecydowanie lepsze – podsumował pan Sawicki.

Efekty pracy maszyny można obejrzeć tu: