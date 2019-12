Mungo - gatunek idealny na polskie płodozmiany

Mungo to mało znany gatunek rośliny jednorocznej, polecanej do wysiewu w mieszankach międzyplonowych, szczególnie przed rzepakiem i roślinami bobowatymi. Należy ona do rodziny astrowatych (złożonych). Jest gatunkiem odpornym na suszę i choroby, a dodatkowo nie jest atakowana przez szkodniki.

- Mungo, czyli olejarka abisyńska (Guizotia abyssinica), idealnie wpisuje się w polskie płodozmiany, z tego względu, że jest to roślina należąca do rzadko spotykanego na polach gatunku z rodziny astrowatych. Dzięki temu roślina nie jest atakowana i zasiedlana przez choroby i szkodniki występujące w zbożach - powiedział Daniel Jarki, z firmy Saatbau Polska, w ofercie której roślina będzie w sprzedaży od przyszłego roku.

Mungo jest rośliną dorastającą do 1 m i wykształcającą korzeń na głębokość 30 cm. Ma dość długi okres wegetacji. Późno kwitnie, dlatego jest małe ryzyko, że w naszych warunkach klimatycznych wytworzy nasiona. Jej łodygi nie drewnieją, dzięki czemu siew w mulcz z rośliny nie powinien przysparzać większych problemów.

Mungo może być wysiewane w siewie czystym i w mieszance.

- Jeśli chodzi o normę wysiewu proponujemy róże warianty. W siewie czystym zalecamy 8-10 kg/ha, w mieszance z facelią powinno się wysiać 5 kg/ha mungo i 10 kg/ha facelii. Z kolei z innymi gatunkami roślin międzyplonowych dla wzbogacenia mieszanki proponujemy przynajmniej 10% udziału Mungo. Cennik na olejarkę będzie podany na początku roku - powiedział Jarki.

Uważana jest za gatunek, który poprawia właściwości i stan fitosanitarny gleby. Mimo, że zamiera dość wcześnie po pierwszych przymrozkach, to pozostawia pole czyste, pozbawione chwastów aż do wiosny, ze względu na właściwości allelopatyczne resztek roślinnych.

Mungo jest rośliną spokrewnioną ze słonecznikiem, dobrze przystosowaną do ciepłych warunków. Charakteryzuje się dużą odpornością na susze, dobrze radzi sobie w długotrwałych niedoborach wody i przy wysokich temperaturach. Jest wrażliwa na ujemne temperatury i zazwyczaj wymarza już po pierwszych większych przymrozkach.

Dodatkowo mungo może być wykorzystane do żywienia bydła w formie kiszonki, dzięki temu pozwala poprawić bilans gospodarstwa w produkcji pasz objętościowych.

- Mamy przeprowadzone doświadczenie wdrożeniowe na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w którym określano wartość pokarmową tej rośliny. Po 70 dniach od zasiewu uzyskano 25 t zielonej masy - powiedział Jarki.