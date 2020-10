Nadchodzi Terria

Austriacki producent maszyn rolniczych firma Pöttinger kilka dni temu zaprezentowała na pokazie dla prasy swoje najnowsze dzieło. Jest to zupełnie nowa rodzina kultywatorów przyczepianych Terria.

Rodzina przyczepianych kultywatorów Terria została zaprojektowana od podstaw, wszystko po to by stworzyć maszynę jak najbardziej uniwersalną. Pöttinger Terria sprawdzi się równie dobrze zarówno przy płytkiej uprawie ścierniska jak i głębokim spulchnianiu gleby.

Kultywatory Terria są dostępne w trzech szerokościach roboczych wynoszących 4, 5 lub 6 metrów. Kolejną opcją jest możliwość wyboru ilości belek na których rozmieszczone są elementy robocze. Mogą one być umieszczone w 3 lub 4 rzędach. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w nazwach. Terria oznaczona symbolem 4030 oznacza, że mamy doczynienia z modelem o szerokości 4 m ( oznaczają go dwie pierwsze cyfry) w wersji 3-belkowej ( za co odpowiada trzecia i czwarta cyfra). Można również wybierać pomiedzy krótkim lub długim dyszlem zaczepowym. Wersja długa jest polecana dla ciągników poruszających się na kołach bliźniaczych lub gąsienicach.

Podziałka zębów wynosi 30 cm, prześwit pod ramą 80 cm i taka sama odległość jest pomiędzy poszczególnymi belkami. Ilość elementów roboczych jest stała dla danej szerokości roboczej niezależnie od ilości belek. Kultywatory czterobelkowe mają większe odstępy pomiędzy zębami i są przeznaczone dla gospodarstw, które mają na polach duże ilości resztek pożniwnych. Podziałka zębów wynosi 30 cm, prześwit pod ramą 80 cm i taka sama odległość jest pomiędzy poszczególnymi belkami. Elementy robocze są rozmieszczone wzdłuż linii ciągu i układają się w literę V.

Nowe zabezpieczenie

Kultywator może pracować do głębokości 35 cm. Aby nie doszło do uszkodzenia elementów roboczych, posiadają one zabezpieczenie nonstop przed przeciążeniem. Do tej rodziny kultywatorów Pöttinger opracował zabezpieczenie nonstop Nova. Występuje ono w dwóch wersjach: mechanicznej, gdzie siła wyzwalania wynosi 600 kg oraz hydraulicznej, gdzie siła wyzwolenia wynosi 650 kg. Co ciekawe, w obu wersjach są one przykręcane do ramy kultywatora. Słupica jest dodatkowo zabezpieczona przed przeciążeniem za pomocą śruby ścinanej.

Szeroki wachlarz elementów roboczych

Grządziel, do którego przykręcane są elementy robocze można ustawić w dwóch pozycjach. Wystarczy odkręcić jedną śrubę i przestawić słupicę. Jeśli wychylimy słupicę bardziej do przodu to sprawi to, że będzie ona pracować bardziej agresywnie. Jeśli chodzi o elementy robocze to do wyboru są trzy warianty dłut o szerokości 8 cm. Zwykłe Classic oraz wzmacniane Durastar i Durastar Plus. Jeśli chcemy podcinać całą powierzchnię gleby, to możemy do nich dołożyć podcinacze boczne o szerokości 17 cm. Można je montować w dwóch pozycjach dolnej dla lepszego płytkiego podcinania np. przy uprawie ścierniska oraz górnej , gdy chcemy spulchniać głębiej z jednoczesnym podcinaniem. Natomiast do uprawy głębokiej zostały opracowane nowe dłuta Durastar o szerokości 4 cm. Umożliwiają one spulchnianie do 35 cm i pasują do wszystkich (nawet tych starszych) wersji kultywatorów Synkro.

Kultywatory Terria poruszają się na podwoziu wyposażonym w wysokie koła jezdne. Wszystko po to, by zachować ich stabilność podczas transportu i dobre podparcie podczas pracy w polu. W wersji 4 i 5 metrowej kultywatory posiadają dwa koła jezdne. Natomiast wersja 6 metrowa ma tych kół cztery. Standardem są przednie koła podporowe. Podwozie jezdne jest umieszczone w środku maszyny, dzięki czemu jest ona bardzo zwrotna i łatwa do manewrowania. Podczas pracy koła jezdne są unoszone ponad poziom gruntu. Jeśli zajedzie taka potrzeba można na nich "podeprzeć" kultywator podczas pracy. Możliwa jest również praca bez wałów. W Terri można zastosować trzy rodzaje wałów roboczych: gumowy, tnący Packera oraz Conoroll w wersji tandem. Kultywator jest wyposażony w hydrauliczną regulację głębokości ustawianą z kabiny operatora. Talerze wyrównujące są zawieszone na równoległoboku, dzięki czemu po ich ustawieniu, nawet jeśli zmieniamy głębokość pracy nie zachodzi potrzeba ich przestawiania.