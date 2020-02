Nadgorliwy rolnik generuje problemy glebowe

W jaki sposób system uprawy pozwala optymalizować warunki glebowe i dlaczego działania nadgorliwego rolnika mogą generować problemy glebowe - na te pytania odpowiada prof. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej.

System uprawy roli pozwala optymalizować warunki glebowe, umożliwia prawidłowo zarządzać wodą glebową, przemieszczać składniki pokarmowe i substancję organiczną oraz aktywuje życie biologiczne. Jednak każdy z zastosowanych systemów uprawy działa inaczej i w inny sposób oddziałuje na glebę. Docelowo chodzi o to, żeby pozwalał na zbudowanie dużego profilu glebowego.

-Przykładowo, na ukraińskich czarnoziemach, można rzucić ziarno i ono niemal samo rośnie, bo ta gleba ma ogromny potencjał, ogromny profil glebowy. Są to gleby autogeniczne, które samoczynnie się zbudowały. My mamy inny klimat, nam się gleba samoczynnie nie zbuduje, jednak możemy przyczynić się do tego odpowiednim działaniem i prawidłowym systemem uprawy - powiedział Profesor.

Profesor wspomniał również, że działania nadgorliwych rolników mogą generować problemy glebowe.

- Dla nas ładne pole, to pole równe, gładkie, idealne, nic się na nim nie dzieje, żadna trawka z niego nie wystaje (...) Ale jak mówią rolnicy - pole nie ma wyglądać, pole ma rodzić - zauważył.

Na czym dokładnie to polega? Posłuchajcie w naszej rozmowie z Profesorem Piskierem.